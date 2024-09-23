¥æー¥í·÷¡¡£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹ Ê©£·£¹£â£ð¡¡°Ë£±£³£·£â£ð¡¡Ê©¤Ï£¸·î°ÊÍè¤Î¿å½à¤Ë³ÈÂç
¥æー¥í·÷¡¡£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹ Ê©£·£¹£â£ð¡¡°Ë£±£³£·£â£ð¡¡Ê©¤Ï£¸·î°ÊÍè¤Î¿å½à¤Ë³ÈÂç
¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18:12»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡¡¡¡¡2.166
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡¡¡¡¡2.952¡Ê+79¡Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡3.538¡Ê+137¡Ë
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡2.976¡Ê+81¡Ë
¥ª¥é¥ó¥À¡¡¡¡¡¡2.47¡Ê+30¡Ë
¥®¥ê¥·¥ã¡¡¡¡¡¡3.182¡Ê+102¡Ë
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¡¡¡¡¡2.749¡Ê+58¡Ë
¥Ù¥ë¥®ー¡¡¡¡¡¡2.805¡Ê+64¡Ë
¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¡2.686¡Ê+52¡Ë
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¡2.535¡Ê+37¡Ë
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¡2.724¡Ê+56¡Ë
¡ÊÃí¡Ë¥«¥Ã¥³Æâ¿ôÃÍ¤Ï¥É¥¤¥Ä¹ñºÄ¤È¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¡¢Ã±°Ì¡§¥Ùー¥·¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊBP¡Ë
¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18:12»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡¡¡¡¡2.166
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡¡¡¡¡2.952¡Ê+79¡Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡3.538¡Ê+137¡Ë
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡2.976¡Ê+81¡Ë
¥ª¥é¥ó¥À¡¡¡¡¡¡2.47¡Ê+30¡Ë
¥®¥ê¥·¥ã¡¡¡¡¡¡3.182¡Ê+102¡Ë
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¡¡¡¡¡2.749¡Ê+58¡Ë
¥Ù¥ë¥®ー¡¡¡¡¡¡2.805¡Ê+64¡Ë
¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¡2.686¡Ê+52¡Ë
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¡2.535¡Ê+37¡Ë
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¡2.724¡Ê+56¡Ë
¡ÊÃí¡Ë¥«¥Ã¥³Æâ¿ôÃÍ¤Ï¥É¥¤¥Ä¹ñºÄ¤È¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¡¢Ã±°Ì¡§¥Ùー¥·¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊBP¡Ë