MBLAQ スンホ、10月31日より来日イベントを開催！全5公演を予告

MBLAQのリーダー、スンホが10月に東京にてライブイベント「2024 SEUNG HO LIVE IN JAPAN A NEW START」を開催することが決定した。スンホはK-POPシーンで画期的な成果を収めた5人組男性グループMBLAQのリーダーであり、リードボーカルとして、日本、南米、アジアなど、グローバルな活動を繰り広げてきたミュージシャンとして挙げられる。今年16年目となり10月はデビュー月、ファンには特別な時期に日本での来日イベントが決定し、嬉しい便りとなった。全5公演となる「2024 SEUNG HO LIVE IN JAPAN A NEW START」は、初日の10月31日にはハロウィーンイベントとして特別なライブを楽しむことができる。

同公演は、10月31日(木)から11月4日(祝・月)まで、東京・新宿のFC LIVE TOKYOにて開催される。イベントの前売りチケットは9月24日(火)から発売となる。

■イベント概要

「2024 SEUNG HO LIVE IN JAPAN A NEW START」

2024年10月31日(木)〜11月4日(祝・月)

※詳細スケジュールはチケットサイトにてご確認ください。



会場:FC LIVE TOKYO



<チケット代金>

VIPチケット(優先入場):9900円(税込)

★スペシャルお見送り会つき(実施はライブ終了後、特典会が予定されております。その後に開催します)



〇内容

1.1分間フォトタイム

2.握手会

3.チェキ撮影+撮影したチェキにサイン(15秒)



一般チケット:6600円(税込)

※全席自由・整理番号順入場



チケットサイトはこちら



チケット販売期間:2024年9月24日(火)12時〜各公演4日前の23時59分まで



※その他、詳細はチケットサイトをご覧ください。



