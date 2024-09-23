¥á¥ó¥º¥á¥¤¥¯¤ÎÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª ÈþÃË»Ò¥ä¥Î¡Ö¤â¤Ã¤ÈÈþÍÆ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥º¤¬Áý¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×
ÈþÃË»Ò¥ä¥Î¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¡¢Èþ¤·¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢Âç¹¥¤¤ÊÈþÍÆ¤ä¥á¥¤¥¯Æ°²è¤òÈ¯¿®¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÈþÍÆ¤¬¹¥¤¤ÊÆ±À¤Âå¤«¤é¶¦´¶¤ò½¸¤á¤ë¡¢Èà¤¬ÉÁ¤¯¾Íè¤ÎÌ´¤È¤Ï¡©
ÈþÍÆ¹¥¤ÃË»Ò¤¬¾ðÊó¸ò´¹¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£
¥á¥ó¥º¥á¥¤¥¯¤ÎÆ°²è¤òÈ¯¿®¤·¤¿TikTok¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÈþÍÆ¹¥¤¤Î´Ö¤ÇÃíÌÜÅÙÂç¡£¡ÈÈþÃË»Ò¥ä¥Î¡É¤ÈÌ¾¾è¤ëÈà¤Ï¡¢°ìÂÎ¥Ê¥Ë¥â¥Î¡Ä¡©¡¡¼Â¤Ï¡¢»¨»ï¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤½¤¦¤Ç¡¢»£±ÆÆü¤Ï¤ä¤ä¶ÛÄ¥¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¤ê¤·¤¿¥ä¥Î¤µ¤ó¡£¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¡Ö¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½é¡¹¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¤´Í÷¤ÎÄÌ¤ê¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï´°àú¤Ç¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤ë¼«¿È¤Î²èÁü¤ò¸«¤Æ¤Ï¡ÖÀ¹¤ì¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈËþÂ¤²¡£
¡ÖÉáÃÊ¤ÏÈþÍÆ·Ï¤Î²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥³¥¹¥á¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈþÍÆ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÍò¤ËÆ´¤ì¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¥¸¥§¥ë¤ä¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ò»È¤Ã¤ÆÈ±¤ò¼·»°Ê¬¤±¤Ë¤·¤ÆÅÐ¹»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥¤¥ä¿Í¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ±·¿¤Ë¤·¤Æ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê»Ò¤«¤é¡Ø¥ä¥Î¤¯¤ó¤Î¿²ÊÊ¤ä¤Ð¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼þ¤ê¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÈ±·¿¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÆ±µéÀ¸¤Ï°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¡Ö¥Þ¥»¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥ä¥Î¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÇö¤¤¼«Èý¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Èý¥á¥¤¥¯¤ò»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹â¹»»þÂå¤«¤é¤ÏÆü¾Æ¤±»ß¤á²¼ÃÏ¤òËèÆü·ç¤«¤µ¤ºÅÉ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³Ø¹»¤Ë¥Ð¥ì¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÎÞÂÞ¤òÉÁ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥ê¥Ã¥×¤òÅÉ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥«¥é¡¼¥á¥¤¥¯¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÂç³ØÀ¸¤«¤é¡£ÃÏ¸µ¤Ïºë¶Ì¸©¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¢¡¢Àî¸ý¤Ë¤¢¤ë¡Ø¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¥Ú¡Ù¤Î¥³¥¹¥áÇä¤ê¾ì¤Ë¤è¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥º¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤«¤éÊÑ¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥á¥¤¥¯¹¥¤ÃË»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤º¤Ë¥³¥¹¥á¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¨¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·Èá¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
Å¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç³Ø3Ç¯À¸¤Î»þ¡£À¤¤ÎÃæ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É½¢³è¤Î»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏËèÆü¡¢Í§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤Ð¤«¤ê¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÈþÍÆÁ´ÈÌ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥á¥¤¥¯¤¬¹¥¤¤À¤ÈºÆÇ§¼±¤·¤¿¤Î¤â¤³¤Î»þ´ü¡£¥á¥¤¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢¼þ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤ä°·¤¤¤Þ¤Ç¤â¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤â¶À¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤«´èÄ¥¤ì¤Ê¤¤À³Ê¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¡¢ÈþÍÆ·Ï¤Î²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Æ¡¢¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎSNS¤Î±¿ÍÑ¤òÂå¹Ô¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤Ê¤É¤«¤é¡¢¡È½¢³è¥á¥¤¥¯¡É¤ÎÆ°²è¤òTikTok¤Ë¾å¤²¤Æ¤ß¤¿¤é·ë¹½ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£Æ±À¤Âå¤ÎÃË»Ò¤«¤é¡Ø»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤ÈÈþÍÆ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥º¤¬Áý¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ï¡¢¥á¥ó¥ºÈþÍÆ¤ÎÅ¹¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·Ð¸³¤â»ñËÜ¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¡¢º£Æü¤«¤é¤¹¤°¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ëÈþÍÆ¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤òSNS¤Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥ä¥Î¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¤¥¯¤È¤Ï¡È¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¼êÃÊ¡É¡£
¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î´é¤ò¶À¤Ç¸«¤¿»þ¤Ë¡ÈÀ¹¤ì¤Æ¤ë¡É¤È¤«¡È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡É¤È»×¤¨¤ì¤ÐÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤ë¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¤³¤Î»þÂå¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¾å¤²¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤ì¤¬ÈþÍÆ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»Å¾å¤¬¤ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥á¥¤¥¯¤Î¿§¤ä¸«¤»Êý¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÆü°ã¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¾õÂÖ¤«¤é¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤â³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¼þ¤ê¤Î¿Í¤â¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡£°ìÂÎ¥á¥¤¥¯¤Ã¤Æ¡¢°ìÀÐ²¿Ä»¡©¡¡¤Ã¤Æ´¶¤¸¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Î®¹Ô¤äµ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥á¥¤¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¥»¥¯¥·¡¼¡É¡£
¡ÖºÇ¶á¹¥¤¤Ê´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÉÁ¤¤Ü¤¯¤í¤È¥ê¥Ã¥×¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¶Ú¥È¥ì¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·Â´¤Ç¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ3Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¸«¤¿¤é¤Þ¤À¤Þ¤À¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÇ¯Îð¡£Æ±À¤Âå¤Ï¤ß¤ó¤Ê¹õÈ±¤Ç¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇËÍ¤Ï¼«Ê¬Ëá¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥â¥Æ¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤³¤ÎÆü¤Î¥»¥ë¥Õ¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¥³¥¹¥á¥Ý¡¼¥Á¤ò½Ð¤·¡¢¼¡¡¹¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ù¡¼¥¹¤È¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÈ©¤òºî¤ê¡¢Èý¤Ï·Á¤òÀ°¤¨¤¿¸å¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç¡£¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ï¥Ù¡¼¥¸¥å¥Ô¥ó¥¯¤¬¹¥¤¡£ÌÜ¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤È¡¢²¼âÛ¤ÎÌÜÆ¬¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤òº¹¤¹¤³¤È¤Ç·ì¿§´¶¤¬½Ð¤Æ¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿°¤Ë¥Ä¥ä¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢ÌÜ¤Î²¼¤Ë¤Û¤¯¤í¤òÉÁ¤¤¤¿¤é¡¢¥«¥é¥³¥ó¤ò¤·¤Æ¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£Ì´¤Ï¡¢¥á¥ó¥º¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥«¥é¡¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÂ·¤¨¤¿¥³¥¹¥á¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£¥á¥¤¥¯¹¥¤ÃË»Ò¤¬µ¤·Ú¤Ë¥³¥¹¥á¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÈþÍÆ¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×
My Rule ¡õ Style
¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ê¥Ã¥×¤ÏËèÆüºÇÄã5ËÜ¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¡£
¥ê¥Ã¥×¥±¥¢¤Ï¡¢¥Ä¥ä½Å»ë¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥Á¥å¥¤¥Æ ¥Ö¥é¥¤¥Æ¥¹¥È ¥ê¥Ã¥×¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡×¡¢¹â¤¤ÊÝ¼¾ÎÏ¤È¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä¤¬½Ð¤ë¡Ö¥é¥Í¡¼¥¸¥å ¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¦¥£¥Ð¡¼¥à¡×¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤¬¥á¥¤¥ó¡£¤½¤Î¾å¤«¤é½Å¤Í¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ¶á¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¡Ö¥¸¥Ð¥ó¥·¥¤¥ë¡¼¥¸¥å¡¦¥¢¥ó¥Æ¥ë¥Ç¥£¡¦¥µ¥Æ¥ó111¡×¤Û¤«¥ë¡¼¥¸¥å¤ä¥°¥í¥¹¡£ÀÄ¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¤äÀÖ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ù¡¼¥¹ºî¤ê¤ÏÌÓ·êÂÐºö¤ò½Å»ë¤·À®Ê¬¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¥Á¥ç¥¤¥¹¡£
²¼ÃÏ¤Ï¡Ö¥¸¥Ð¥ó¥·¥¤ ¥×¥ê¥º¥à¡¦¥ê¡¼¥Ö¥ë¡¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¡×¤Î¥Ö¥ë¡¼¡£ÌÜ¤Î²¼¤äËË¹ü¡¢¸ý³Ñ¤Î²¼¡¢É¡¤ÎÆ¬¤Ê¤É¹â¤¯¸«¤»¤¿¤¤¾ì½ê¡¢¤¯¤¹¤ß¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤¤¾ì½ê¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Ï¡Ö¥í¡¼¥é ¥á¥ë¥·¥¨ ¥ê¥¢¥ë ¥Õ¥í¡¼¥ì¥¹ ¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥¹¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥Æ¥£¥ó¥° ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬Í¥½¨¡£ÈþÍÆÀ®Ê¬¤¬Â¿¤¯È©¤¬¤¢¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÈþÃË»Ò¥ä¥Î¡É¤ÎÂåÌ¾»ì¡¢µã¤¤Ü¤¯¤í¤ÏËèÆüÉÁ¤¯¡£
¤â¤È¤â¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤Û¤¯¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤òÅÉ¤ë¤È±£¤ì¤Á¤ã¤¦¡£¤À¤«¤é¡ÖAND SPACE ¤Û¤¯¤í¥á¥¤¥¯ ¥Ý¥¤¥ó¥È¥ê¥¥Ã¥ÉA¡×¤ÇËèÆüÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ËÍ¤Î¥á¥¤¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£SNS¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤µ¤ó¤«¤é¤â¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡ª
BIDANSHI YANO¡¡ÈþÍÆ·Ï´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë¥³¥¹¥á¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¡£½é¤á¤Ï¡ÖÈþÍÆÃË»Ò¥ä¥Î¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡È¥±¥¢¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤È©¤ÎåºÎï¤ÊÃË»Ò¡É¤È¡ÈÈþÍÆÃË»Ò¡É¤Î°ÕÌ£¤ò·ó¤Í¤Æ¡ÖÈþÃË»Ò¥ä¥Î¡×¤Ë¡£TikTok¤Ï¡÷beauty_yano¡¡YouTube¤Ï¡÷bidanshiyano
¢¨¡Øanan¡Ù2024Ç¯9·î25Æü¹æ¤è¤ê¡£¼Ì¿¿¡¦Nae.Jay¡¡¼èºà¡¢Ê¸¡¦¼ã»³¤¢¤ä
¡Êby ananÊÔ½¸Éô¡Ë