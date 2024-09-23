¸µ¡ÖÌ±¼ç²¦¹ñ¡×¤Ç¤ÏÌîÅÄ¿·ÂåÉ½¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¡¡¶¦»º¤È¤Î´Ø·¸°²½¤Ë·üÇ°¤â
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂåÉ½Áª¤¬23Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢¸µ¼óÁê¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§»á¤¬¿·ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸©ÆâÁª½Ð¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤«¤é¤Ï´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢Áá´ü¤Î½°±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ò¤Ë¤é¤ß¡¢ÌîÅÄ»á¤¬°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¶¦»º¤È¤Î´Ø·¸°²½¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡£
Î©·ûÂåÉ½Áª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤ÇÉ¼¤òÅê¤¸¤ëÅÞÆâºÇÂç¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡×²ñÄ¹¤Î¶áÆ£¾¼°ì°¦ÃÎ¸©Ï¢ÉûÂåÉ½¡ÊÃæ±û¡Ë=2024Ç¯9·î23Æü¸á¸å3»þ1Ê¬¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢Ìî¸ý½Ù»£±Æ
¡¡¡Ö¿·ÂåÉ½¤Î²¼¤ÇÅÞ¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£ÂÇÅÝ¼«Ì±¤Ç°ìÃ×·ëÂ«¤·¤¿¤¤¡×¡£ÂåÉ½Áª¤ÇÌîÅÄ»á¤ò»Ù»ý¤·¤¿¸©Ï¢ÂåÉ½¤Î½ÅÆÁÏÂÉ§½°±¡µÄ°÷¡Ê°¦ÃÎ12¶è¡Ë¤ÏÂåÉ½Áª¸å¤Î¼èºà¤Ë¡¢¹âÍÈ´¶¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸©Ï¢ÉûÂåÉ½¤Î¶áÆ£¾¼°ì½°±¡µÄ°÷¡Ê°¦ÃÎ3¶è¡Ë¤Ï»ÞÌî¹¬ÃË»á¤ò»Ù±ç¡£¡Ö¾¡¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ»ÄÇ°¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢ÌîÅÄ»á¤Ë¡ÖÁíÍý¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÅÞ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÞ¤Î»²±¡¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤ÎºØÆ£²ÅÎ´¸©Ï¢ÂåÉ½Âå¹Ô¤â»ÞÌî»á¤ò»Ù±ç¤·¤¿°ì¿Í¤À¤¬¡¢¡Ö°ìÃ×·ëÂ«¤·¤Æ¿´¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ËÍ¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¸©Ï¢É¼¤ò°ìÇ¤¤µ¤ì¤¿¸©Ï¢´´»öÄ¹¤Î²Ï¹çÍÎ²ð¸©µÄ¤Ï¡Ö·èÁªÅêÉ¼¤Ë»Ä¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÁªÂÐ´´Éô¤¬¸©Æâ¤Ë¤¤¤ë¡£¤É¤Á¤é¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÃ¯¤âÆÀ¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÅêÉ¼Àè¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡´ü½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤Ç¤â¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¶¦»º¤È¤Î´Ø·¸¤À¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤ÏÂåÉ½Áª¤Ç¶¦»º¤È¤Ï¡Ö°ì½ï¤ËÀ¯¸¢¤òÃ´¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¶¦Æ®´Ø·¸¤ò¸«Ä¾¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶¦»º¤¬¡ÖÇÑ»ß¤Ï¶¦Æ®¤Î°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¡×¡ÊÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¡Ë¤È¤¹¤ë½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤òÇ§¤á¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ãË¡À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¹¤°¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡21Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢Î©·û¤È¶¦»º¤Ï¶¦Æ®¡£¸©Æâ¤Ç¤âÎ©·û¤Î¸õÊä¼Ô¤¬¤¤¤¿9¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¶¦»º¤¬ÍÊÎ©¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á3Áªµó¶è¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢ÇÔ¤ì¤¿6Áªµó¶è¤Ç¤ÏÀËÇÔÎ¨¤¬77¡Á99%¤ÈÀÜÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤ÏµÄÀÊ¤ò¸º¤é¤·¡¢Åö»þÂåÉ½¤À¤Ã¤¿»ÞÌî»á¤ÏÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë·Á¤Ç¼Ç¤¡£»Ù»ýÊìÂÎ¤ÎÏ¢¹ç¤«¤é¤Ï¶¦»º¤È¤Î´Ø·¸¤Î¸«Ä¾¤·¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¸å¤ÎÁá´ü²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢½ÅÆÁ»á¤Ï¡¢¡ÖÁ°²ó¤Ï¡ØÎ©·û¶¦»ºÅÞ¡Ù¤È¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤Æ¸·¤·¤¤Áªµó¤À¤Ã¤¿¡£¼¡¤ÎÁíÁªµó¤Ï¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤«¤é¤É¤ì¤À¤±É¼¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤¬¾¡Éé¤É¤³¤í¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¶¦»º¤È¤Î´Ø·¸¸«Ä¾¤·¤ËÁ°¸þ¤¤À¡£
¡¡¶¦»º¤ÏÈ¿È¯¤¹¤ë¡£¶¦Æ®¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢º£·î23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Á°²ó¤ÎÇÜ¤È¤Ê¤ë¸©Æâ10Áªµó¶è¤Ç¸õÊä¼Ô¤ÎÍÊÎ©¤òÈ¯É½¡£ÀÐ»³½ß°ì¸©°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Öº£¤Î¾õ¶·¤Ç¸õÊä¼Ô¤ò¼è¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ë¡¢Î©·û¤Î¸©Æâ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÏÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â¡£Á°²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¶¦Æ®¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿Áªµó¶è¤Î¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¶¦»º¤ÎÉ¼¤¬°ú¤«¤ì¤ë¤È¸·¤·¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤¹¤ë¡£
¡¡¶¦»º¤È¤Î´Ø·¸°Ý»ý¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¸õÊä¼Ô¤â¤¤¤ë¡£°¦ÃÎ10¶è¡Ê°ìµÜ»Ô¤Î°ìÉô¤Ê¤É¡Ë¤Î¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤ÎÆ£¸¶µ¬¿¿»á¡Ê46¡Ë¤ÏÏ¢¹ç¤Ë¿äÁ¦°ÍÍê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¶¦»º¤È¤Î´Ø·¸¤ò½Å»ë¡£¶¦»º´´Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¦»º¤Ï10¶è¤Ç¤Î¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤Ï¸«Á÷¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ÅÆÁ»á¤Ï¡Ö°¦ÃÎ¤Ç¤âÃÏ¸µ¤Î¸õÊä¼Ô¤È¶¦»º¤Î´Ø·¸À¤ÏÁªµó¶è¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¡×¤È°ìÉô¤Ç¤Î¶¦Æ®¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¡£
¡¡¤¿¤ÀÎ©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ï¤³¤¦Ï³¤é¤¹¡£¡ÖÀÜÀï¤ÎÁªµó¶è¤Ç¤ÏÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¤Ç¤â¶¦»º¤Ë¸õÊä¼Ô¤ò¼è¤ê²¼¤²¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤¬ËÜ²»¤À¡×¡ÊÌî¸ý½Ù¡¢»ûÂôÃÎ³¤¡Ë