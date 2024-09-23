¹ñÅì»ÔÎ©°°Æü¾®³Ø¹»¤ÇºÇ¸å¤Î±¿Æ°²ñ¡¡Á´¹»»ùÆ¸23¿Í¤¬»×¤¤½Ð¹ï¤à¡¡º£Ç¯ÅÙ¤Ç150Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¡¡ÂçÊ¬
150Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÇÊÄ¹»¤¹¤ëÂçÊ¬¸©¹ñÅì»Ô¤Î°°Æü¾®³Ø¹»¤ÇºÇ¸å¤Î±¿Æ°²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»ùÆ¸¤¬¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¶î¤±½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹ñÅì»ÔÎ©°°Æü¾®³Ø¹»¤ÇºÇ¸å¤Î±¿Æ°²ñ¡¡Á´¹»»ùÆ¸23¿Í¤¬»×¤¤½Ð¹ï¤à¡¡º£Ç¯ÅÙ¤Ç150Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¡¡ÂçÊ¬
¹ñÅì»Ô¤Î°°Æü¾®³Ø¹»¤Ï¡¢»ùÆ¸¿ô¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤«¤éº£Ç¯ÅÙ¤Ç150Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¡¢¹ñÅì¾®³Ø¹»¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Î±¿Æ°²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿24Æü¤Ï¡¢Á´¹»»ùÆ¸23¿Í¤Î¤Û¤«¡¢ÃÏ°è¤Î½»Ì±¤â»²²Ã¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½©À²¤ì¤Î¤â¤È¡¢»ùÆ¸¤¬¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¶î¤±½ä¤ë»Ñ¤Ë²ñ¾ì¤«¤éÇï¼ê¤ÈÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê½»Ì±¡Ë¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤µ¤ß¤·¤¤¤Î¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤È¤¤¤í¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤è¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¶¥µ»¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤ÇµÇ°»£±Æ¤ò¤·¡¢±¿Æ°²ñ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¶»¤Ë¹ï¤ß¤Þ¤·¤¿¡£