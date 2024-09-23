JR¹â¾¾±Ø¥Ó¥ë¡Ö¹â¾¾¥ª¥ë¥Í¡×³«¶È¤«¤éÈ¾Ç¯¡¡440Ëü¿Í¤¬Æþ´Û¡¢Çä¾å¤âÌÜÉ¸¾å²ó¤ë¡¡¹áÀî
JR¹â¾¾±Ø¤Î±Ø¥Ó¥ë¡Ö¹â¾¾¥ª¥ë¥Í¡×
¡¡JR¹â¾¾±Ø¤Î±Ø¥Ó¥ë¡Ö¹â¾¾¥ª¥ë¥Í¡×¤¬³«¶È¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£JR»Í¹ñ¤¬¿Ê¤á¤ëÅ´Æ»°Ê³°¤Î»ö¶È¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥µ¥ó¥Ýー¥È¹â¾¾¥¨¥ê¥¢¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡Ö¹â¾¾¥ª¥ë¥Í¡×¤Î¸½¾õ¤Èº£¸å¤Î²ÝÂê¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯3·î22Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¹â¾¾¥ª¥ë¥Í¤ÏJR¹â¾¾±ØÄ¾·ë¤Î±Ø¥Ó¥ë¤Ç¤¹¡£±¿±Ä¤¹¤ëJR»Í¹ñ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó³«È¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³«¶È¤«¤é9·î21Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆþ´Û¼Ô¿ô¤Ï440Ëü¿Í¤È¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿JR¹Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¥ë¥Í³«¶È¤ÇJR¹â¾¾±Ø¤Î¾è¹ßµÒ¿ô¤¬1ÆüÅö¤¿¤ê400¿Í¤Û¤ÉÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¹â¾¾¥ª¥ë¥Í¡¿¸¶ÅÄ¹¨¼ù ´ÛÄ¹¡Ë
¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤ªµÒÍÍ¤ËÍè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸½ºß¤Ï°û¿©¤ä»¨²ß¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ê¤É64Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯4·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¤ÎÁíÇä¤ê¾å¤²¤Ï¡¢Ìó13²¯±ß¤ÈÌÜÉ¸¤ò3.4¡ó¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Çä¾å¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿©ÎÁÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¹â¾¾¥ª¥ë¥Í¡¿¸¶ÅÄ¹¨¼ù ´ÛÄ¹¡Ë
¡Ö´Ñ¸÷¤â³èÀ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ÎÁÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Çä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÅÚ»º¤òÁª¤Ö¿Í[»³¸ý¸©¤«¤é]¡Ë
¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤«¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×
¡ÊÇã¤¤Êª¤ÇÍøÍÑ[ÃÏ¸µ¤Î¿Í]¡Ë
¡Ö¿©»ö¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤ä¤Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢²È¤Î¿Í¤Ë¤âÇã¤¨¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢³«¶ÈÅö½é¤Ï¾¯¤·¼å¤«¤Ã¤¿»¨²ß¤äÀ¸³èÍÑÉÊ¤â¡¢9·î6Æü¤Ë¿Íµ¤¤Î»¨²ßÅ¹¡Ö¥í¥Õ¥È¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤·Âç¤¤¯Î®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥í¥Õ¥È¤ÎµÒ¡Ë
¡Ö²½¾ÑÉÊ¤È¤«ÈþÍÆ·Ï¤Î¤â¤Î¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÂ¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤«¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡µÒÂ¤ÎÄäÂÚ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤¿²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤âµÒÂ¤ÏÂç¤¤¯Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢9·î¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×Çä¾å¤ÏÌÜÉ¸¤Î5¡ó¥¢¥Ã¥×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÆ±¶È¤ò´Þ¤áÂ¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ä»ÜÀß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÅ¹ÊÞÆ±»Î¤Î²áÅÙ¤Ê¶¥¹ç´Ä¶¡¢¡ÖµÒ¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ê¹â¾¾¥ª¥ë¥Í¡¿¸¶ÅÄ¹¨¼ù ´ÛÄ¹¡Ë
¡ÖÌÌÀÑ¤¬¾®¤µ¤¤¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÅ¹ÊÞ¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤Ê¤È¡£»ä¤É¤â¤¬ÆÈ¤êÁ±¤¬¤ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤ê¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¡¢¤ä¤Ï¤ê¿ï»þÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¹â¾¾¥ª¥ë¥Í¤Ï³«¶ÈÈ¾Ç¯¤òµ¡¤ËWEB¤Ê¤É¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤òÇÄ°®¤·¡¢º£¸å¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÍ¶Ã×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£