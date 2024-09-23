¥Á¥§¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡¢ÆüËÜ¤Î½÷Í¥¹âÅÄ²ÆÈÁ¤È´ÖÀÜ¥¥¹¡ª¡©Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Öº§Á°Îø¤¢¤¤¡×¤Ç½é¥Ç¡¼¥È
ÇÐÍ¥¤Î¥Á¥§¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤«¤éÆüËÜ¿Í½÷À¤È´ÖÀÜ¥¥¹¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£
MBN¤Î¿·¤·¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Öº§Á°Îø¤¢¤¤¡×¤ÏËÜÆü¡Ê23Æü¡Ë¡¢¥Á¥§¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤Î½é¥Ç¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Öº§Á°Îø¤¢¤¤¡×¤Ï¡¢´ÚÎ®¥É¥é¥Þ¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê´Ú¹ñÃËÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥í¥Þ¥ó¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢¿·¤·¤¤Îø¤òÌ´¸«¤ë´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ¤È½Ð²ñ¤¦¥ê¥¢¥ëÎø°¦ÈÖÁÈ¤À¡£
¥Á¥§¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤ÏÆüËÜ¤Î½÷Í¥¤Ç¤¢¤ê²Î¼ê¤Î¹âÅÄ²ÆÈÁ¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Ç¡Ö²¿¤ò¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÈÎø°¦¥È¡¼¥¯¡É¤¬Æñ¤·¤¤¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¹âÅÄ²ÆÈÁ¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë²Ì´º¤Ê»Ñ¤Ç¿Í¡¹¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¥Á¥§¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤ÎÍ½Â¬¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿MC¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï·ëº§¤ÎÃû¤·¤À¡×¡Ö´ÖÀÜ¥¥¹¤À¡×¤È·ãÎõ¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥Á¥§¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¤È¤¤á¤¯½é¥Ç¡¼¥È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ø³«¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤Æ¸ø±à¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÍÁ³¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥é¡¼¤«¤é¿å¤¬Ê®¤½Ð¤ÆÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î»Ñ¤ËMC¤Ë¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«²Æ¤ÎÆü¤Î±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤ß¤¿¤¤¡×¤È´¶Ã²¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥§¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤ç¤ê¤ÈÇ¨¤ì¤Æ¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Ï½é¥Ç¡¼¥È¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°»Ñ¤Ç¸½¾ì¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤ËÈà¤¬¹ç¥³¥óÁê¼ê¤È¤ÎÂÐÏÃÃæ¡¢²¹¤«¤¤´ãº¹¤·¤Ç¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é´é¤òÌ©Ãå¤µ¤»¤ë¤Ê¤É´Å¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¤È¡¢¥Á¥§¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¡Ö¥¥¹¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç°é¤Ã¤Æ»×¹ÍÊý¼°¤¬¤è¤ê¼«Í³¤Ê¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥«¥ó¤Þ¤Ç¡ÖÁá¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤ò¸«¤»¤¿Ãæ¡¢¡ÈËèÆü¥É¥é¥Þ¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡É¤é¤·¤¤¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Èà¤Î¥Ç¡¼¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
À©ºî¿Ø¤Ï¡Ö¥Á¥§¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤È¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Ï½é¤á¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¥ê¥¢¥ëÎø°¦ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡Øº§Á°Îø¤¢¤¤¡Ù¤ËÇÐÍ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤ÎÃËÀ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£¤¤¤Ä¤è¤ê¤â¿¿¼Â¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤à¤À¤±¤Ë¡¢Æó¿Í¤¬´¶¤¸¤ë¤È¤¤á¤¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Öº§Á°Îø¤¢¤¤¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç9·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
MBN¤Î¿·¤·¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Öº§Á°Îø¤¢¤¤¡×¤ÏËÜÆü¡Ê23Æü¡Ë¡¢¥Á¥§¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤Î½é¥Ç¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Öº§Á°Îø¤¢¤¤¡×¤Ï¡¢´ÚÎ®¥É¥é¥Þ¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê´Ú¹ñÃËÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥í¥Þ¥ó¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢¿·¤·¤¤Îø¤òÌ´¸«¤ë´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ¤È½Ð²ñ¤¦¥ê¥¢¥ëÎø°¦ÈÖÁÈ¤À¡£
¥Á¥§¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤ÏÆüËÜ¤Î½÷Í¥¤Ç¤¢¤ê²Î¼ê¤Î¹âÅÄ²ÆÈÁ¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Ç¡Ö²¿¤ò¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÈÎø°¦¥È¡¼¥¯¡É¤¬Æñ¤·¤¤¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¹âÅÄ²ÆÈÁ¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë²Ì´º¤Ê»Ñ¤Ç¿Í¡¹¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¥Á¥§¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤ÎÍ½Â¬¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿MC¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï·ëº§¤ÎÃû¤·¤À¡×¡Ö´ÖÀÜ¥¥¹¤À¡×¤È·ãÎõ¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Ï½é¥Ç¡¼¥È¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°»Ñ¤Ç¸½¾ì¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤ËÈà¤¬¹ç¥³¥óÁê¼ê¤È¤ÎÂÐÏÃÃæ¡¢²¹¤«¤¤´ãº¹¤·¤Ç¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é´é¤òÌ©Ãå¤µ¤»¤ë¤Ê¤É´Å¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¤È¡¢¥Á¥§¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¡Ö¥¥¹¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç°é¤Ã¤Æ»×¹ÍÊý¼°¤¬¤è¤ê¼«Í³¤Ê¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥«¥ó¤Þ¤Ç¡ÖÁá¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤ò¸«¤»¤¿Ãæ¡¢¡ÈËèÆü¥É¥é¥Þ¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡É¤é¤·¤¤¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Èà¤Î¥Ç¡¼¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
À©ºî¿Ø¤Ï¡Ö¥Á¥§¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤È¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Ï½é¤á¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¥ê¥¢¥ëÎø°¦ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡Øº§Á°Îø¤¢¤¤¡Ù¤ËÇÐÍ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤ÎÃËÀ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£¤¤¤Ä¤è¤ê¤â¿¿¼Â¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤à¤À¤±¤Ë¡¢Æó¿Í¤¬´¶¤¸¤ë¤È¤¤á¤¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Öº§Á°Îø¤¢¤¤¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç9·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£