サンエックスのコンテンツ「ぽかんとたん」の新テーマは「ぽかんと どうしたの」。2024年10月上旬頃よりテーマに沿ったアイテムが登場する。新テーマとグッズを紹介する。「ぽかんとたん」は、少女向けコミック雑誌発行部数NO.1を誇る人気漫画雑誌『ちゃお』(小学館)の本誌にて2023年9月号から10カ月にわたり漫画が連載され、Xでは忘れっぽい姿に共感者が続出している今人気急上昇中のキャラクター。そのプロフィールは、ぽかんとたんは、どこか抜けてるちょっぴり忘れっぽいうさぎ。ぽかんとしちゃうことが多いけど「まぁ、いっか」。

そんな「ぽかんとたん」の第3弾となる新テーマ「ぽかんと どうしたの」が発表された。ぽかんとたんの「忘れっぽいけどまぁいっか。」な日常をキャッチーな表情やオノマトペで楽しめる♪ 大人気の「ぽかんとくらぶ」の活躍にも注目だ!そして10月からは新テーマのアイテムが発売される。ラインナップは、メモパッド、シール、ミニタオル、クリアフォルダー、ぬいぐるみペンポーチ、ちーずたんポーチ、すまほたんショルダー、マグカップ、連れていってぶらさげぬいぐるみ、まぁいっかぶらさげぬいぐるみ、よりそいぽかんとぬいぐるみ。実用品からぬいぐるみまで満載だ。この秋は「ぽかんとたん」と一緒に、どうしたの? ってくらいぽかんとしましょ。(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.