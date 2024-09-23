¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥ÞーÇî2024¡Ù¥ì¥Ýー¥È¡¡¥ª¥ê¥¸¥ó¤«¤é¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡¿ONE¡Ù¤Ø¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¡õ±ÇÁüºîÉÊ¤ÎÁ´¥Ò¥¹¥È¥êー¤òÃ©¤ë
º£Ç¯¤Ç¥·¥êー¥º³«»Ï¤«¤é40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÊÑ·Á¥í¥Ü¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¶â»úÅã¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡Ù¤Î10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂçµ¬ÌÏÅ¸Í÷²ñ¡Ø40¼þÇ¯µÇ° ¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥ÞーÇî2024¡Ù¤¬¡¢2024Ç¯9·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é9·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦Å·²¦½§¤Î»ûÅÄÁÒ¸Ë G1¥Ó¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£9·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²èºÇ¿·ºî¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡¿ONE¡Ù¤âÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡£¥·¥êー¥º¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ËÇ÷¤Ã¤¿Å¸¼¨¤Ï¡¢ºÇ¿·ºî¤ò´Ñ¤¿¸å¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ñ¤ëÁ°¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï³«ËëÁ°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥¹ÆâÍ÷²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ËÜÅ¸¤ÎÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
40¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¡È¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þーº×¤ê¡É
¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿ÆüËÜ¤Î´á¶ñ½é¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤¢¤ë¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÊªÂÎ¤Ë¼«Í³¼«ºß¤ËÊÑ·Á¤·¡¢Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÁ´À¤Âå¤Î¿´¤òÄÏ¤ßÂ³¤±¤ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡£1994Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç´á¶ñÈ¯Çä¸å¡¢ÍâÇ¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤â´á¶ñ¤ÎÈÎÇä¤È¥¢¥Ë¥á¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢2007Ç¯¤«¤é¤Ï¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°À½ºîÁí»Ø´ø¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ù¥¤´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¶þ»Ø¤Î¥·¥êー¥º±Ç²è¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅ¸¤Ï¡¢¤½¤Î¥ª¥ê¥¸¥ó¤È¤Ê¤ë½éÂåºîÉÊ¤«¤éº£·î¸ø³«¤ÎºÇ¿·ºî¤Þ¤Ç¡¢´á¶ñ¡¦±ÇÁüºîÉÊÅù¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ò¥¹¥È¥êー¤òÃ©¤ë¡È¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þーº×¤ê¡É¤À¡£
Å¸¼¨²ñ¾ì¤ËÂ³¤¯2³¬¤ÎÆþ¾ì¸ý¤Ø¾å¤¬¤ë¤È¡¢±Ç²è¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÀ¯ÉÜÆÃ¼ìµ¡´Ø¡¦¥»¥¯¥¿ー7¤ÎÁÜºº°÷¡¢¥·ー¥â¥¢¡¦¥·¥â¥ó¥º¤ÎÀ¼¤Ç¡Ö¤³¤³¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ë¤¢¤ë¥»¥¯¥¿ー7¤Î¥¨¥¤¥ê¥¢¥óÊÝ´É»ÜÀß¤À¡£·¯¤¿¤Á¤Ï¤½¤ó¤Ê´í¸±¤Ê¾ì½ê¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ëË×ÆþÂÎ¸³¤Ø¤Î¤¤¤¶¤Ê¤¤¤¬¡£
¤½¤·¤ÆÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ä±Ç²è¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÍ¦»Ñ¤¬Âç½¸¹ç¡£½é´ü¤òÃÎ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ü¥¤¡×¤ÎÌ¾¤Ç¤â°¦¤µ¤ì¤ëÎòÂå¡Ö¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¥×¥é¥¤¥à¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¡Ë¤Î»Ñ¤òÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡»þÂå¤ËÍ·¤ó¤À¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¤Ï¤É¤ì¤«¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤òÏÃÂê¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤Ã¤ÈÆþ¾ìÁ°¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤ÎËÜÅ¸Ã´Åö¼Ô¤Ç¤¢¤ëµÜÆâµ®Ç·»á¤¬ÊóÆ»¿Ø¤ËËÜÅ¸¤Î³µÍ×¤òÀâÌÀ¡£
¡ÖËÜÅ¸¤Ï¡ØYour origin¤«¤éOur origin¤Ø¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç40Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¿¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬À¤Âå¤ò±Û¤¨¤Æ°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Öºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ìÆâ¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Î¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤ò¼«Í³¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¾å¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÄ´ººMAP¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦½Ò¤Ù¤¿µÜÆâ»á¡£¤½¤ÎÎÙ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤À¤±ÆÃÊÌ¤ËÍè¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ð¥ó¥Ö¥ë¥Óー¤¬¥²¥¹¥È¤ò´¿·Þ¤·¡¢Èà¤é¤·¤¤¸µµ¤¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤ªº×¤ê¤Î³«Ëë¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¤È¥á¥¬¥È¥í¥ó¤ÎµðÂç¶»Áü¤¬Íè¾ì¼Ô¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨
²ñ¾ì¤òÆþ¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î¶õ´Ö¤Ï¡¢¥·¥êー¥º¤Î¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÅª¤ÊÌò³ä¤ò¤Ê¤¹¡Ö¥»¥¯¥¿ー7¥¨¥ê¥¢¡×¤À¡£Æþ¾ì¤·¤Æ¤¹¤°¡¢¾å¤ÎÊý¸þ¤«¤é¤ÏÁá¤¯¤â¡ÈµðÂç¤Ê²¿¤«¡É¤Îµ¤ÇÛ¤¬¡ª
¡ÖCAUTION¡×¤Îµ¬À©Àþ¤Ç°Ï¤ï¤ì¡¢ÀÖ¤¯ÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤ëÁü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¶²¤í¤·¤¤¤â¤Î¤¬ºÇ½é¤Ë¡Ä¡Ä¤È¤â»×¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤³¤½¤¬ÃÏµå¾å¤Ç½é¤á¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¤é¥ªー¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ç¥£¥»¥×¥Æ¥£¥³¥ó¤Î¥êー¥Àー¡¦¥á¥¬¥È¥í¥ó¤³¤È¡ÖNBE-1¡×¤¬ÎäÅàÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿»Ñ¤Ê¤Î¤À¡£
Ç÷ÎÏ¤¢¤ëÅ¸¼¨¤Ë¤µ¤Ã¤½¤¯°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤é¸å¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¤Î40Ç¯¤òÃ©¤ëÂçÇ¯É½¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥·¥êー¥º¤ÎÎò»Ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¡Ö¥À¥¤¥¢¥¯¥í¥ó¡×¤ä¡Ö¥ß¥¯¥í¥Þ¥ó¡×¤Ê¤É¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥ÞーÃÂÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥×¥ì¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¤Î´á¶ñÅ¸¼¨¤ä¥·¥êー¥º½é´ü¤Î³«È¯»ñÎÁ¤Ê¤É¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë½çÏ©¤ò¿Ê¤à¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¥×¥é¥¤¥à¤ÎµðÂç¶»Áü¤¬¥Éー¥ó¤È¸½¤ì¤ë¡£ÀµµÁ¤ÎÀÄ¤¤´ã¤ò¸÷¤é¤»¤ëÄ¶¥ê¥¢¥ë¤Ê´éÌÌ¤«¤é¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö»ä¤ÎÌ¾¤Ï¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¥×¥é¥¤¥à¡£º£Æü¤Ï²æ¡¹¤ÎÆ®¤¤¤ÎÎò»Ë¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡Ê¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÑÁÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¾Ð¡Ë¡£
µðÂç¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÁü¤ËÌµ¿ô¤Î´á¶ñ¡¢°µÅÝÅªÅ¸¼¨¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß
¤½¤³¤«¤é¤Ï¡ÖG1¥¨¥ê¥¢¡×¡Ö¥àー¥Óー¥¨¥ê¥¢¡×¡Ö¥Óー¥¹¥È¥¦¥©ー¥º¥¨¥ê¥¢¡×¡Ö¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥¨¥ê¥¢¡×¡Ö¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡¿ONE¡Ù¥¨¥ê¥¢¡×¤ÈÎòÂåºîÉÊ¤´¤È¥»¥°¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤ò¼«Í³¤Ë»¶ºö¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡ÖG1¥¨¥ê¥¢¡×¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¡¢½éÂå¡Ö¥³¥ó¥Ü¥¤¡×¤ÎÎ©Áü¤¬¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯ÄÃºÂ¡£¼Â¼Ì±Ç²è¤Ç¸«¤ë¥Ç¥£¥Æー¥ë¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤Î¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡È¥³¥ó¥Ü¥¤¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥ì¡Ä¤È¤¤¤¦±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¸Å³ô¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤¬¤Ã¤Á¤êÄÏ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÁü¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤«¤Ä¤Æ¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÊÑ·Á¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ÆÍ·¤ó¤À¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤½éÂå¥³¥ó¥Ü¥¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½é´ü¤Î´á¶ñ¤¬ÀªÂ·¤¤¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀµµÁ¤Î¥µ¥¤¥Ð¥È¥í¥ó¤òÁ´ÎÏ±þ±ç¤·¤¿¡¢¤¢¤Î»þÂå¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¥ªー¥ë¥¹¥Ñー¥¯¡×¤ÎµðÂç¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥àー¥Óー¥¨¥ê¥¢¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´7ºî¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¼Â¼Ì±Ç²è¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¨¥ê¥¢¤À¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡¿ºÇ¸å¤Îµ³»Î²¦¡ÙÈÇ¤Î¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¡¢¥·¥êー¥º¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥ó¥Ö¥ë¥Óー¡¢¤½¤·¤Æ¡È¥Óー¥¹¥È¥³¥ó¥Ü¥¤¡É¤³¤È¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¥×¥é¥¤¥Þ¥ë¤ÎµðÂçÎ©Áü¤¬ÊÂ¤ÓÎ©¤Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¤Ï³ÆºîÉÊ¤Î¥Ð¥È¥ë¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¸¥ª¥é¥Þ¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ä¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ê¤ÉÃÏµå¾å¤Î¼Âºß¤¹¤ë¾ì½ê¤òÉñÂæ¤Ë¥ªー¥È¥Ü¥Ã¥È¤È¥ô¥£¥é¥ó¤ÎÆ®¤¤¤òºÆ¸½¤·¤¿Å¸¼¨¤ËÃ±½ã¤Ê¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¤¿¤Á¤ÎÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë²¿ÅÙ¤âÂ©¤ò°û¤ó¤À¡¢·à¾ì¤Ç¤Î¥É¥¥É¥´¶¤¬ÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡¿ONE¡Ù¥¨¥ê¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î¥ê¥¢¥ëCG¥àー¥Óー¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡¿ONE¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÃÏµå¤Ë¹ß¤êÎ©¤ÄÁ°¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¤¿¤Á¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£¤³¤³¤Ë¤â¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¥×¥é¥¤¥à¡Ê¥ª¥é¥¤¥ª¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥Ð¥ó¥Ö¥ë¥Óー¡ÊB-127¡Ë¡¢¥á¥¬¥È¥í¥ó¡ÊD-16¡Ë¡¢¥¨¥êー¥¿¡Ê¥¨¥êー¥¿－1¡Ë¤È¤¤¤¦¼çÍ×4¥¥ã¥é¤ÎµðÂçÎ©Áü¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ã¤Æü¤ÎÈà¤é¤Ï¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê´é¤ò»ý¤Á¡¢¶¯¤µ¤è¤ê¤â°¦¤é¤·¤µ¤ËËþ¤Á¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é³èÌö¤¹¤ëÈà¤é¤ÎÍ¦»Ñ¤òÀè¼è¤ê¤·¤è¤¦¡ª
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¶õ´Ö¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï»£±Æ¸·¶Ø¤Î¡Ö³«È¯»ñÎÁ¥³ー¥Êー¡×¤â¤¢¤ê¡¢¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¤¿¤Á¤ÎÃÂÀ¸¤ËÇ÷¤ë»ñÎÁ¤ä¥¹¥±¥Ã¥Á¤ÏÉ¬¸«¡£¤½¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡¢´á¶ñ¤ÎºÇ¹âÊö¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Þ¥¹¥¿ー¥Ôー¥¹¡×¤ÎÁ´Å¸¼¨¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÞ¥â¥Î¤Î¶õ´Ö¤À¤í¤¦¡£
BUMP OF CHICKENÄ¾°æÍ³Ê¸¤È¤Î¡È¥³¥é¥Ü¥³¥ó¥Ü¥¤¡É¤â¡ª
Â³¤¯¡Ö40¼þÇ¯¥¨¥ê¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î¹¤¬¤ê¤ò¼¨¤¹¡¢Â¾ºîÉÊ¤äÂ¾Ê¬Ìî¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂ¿¿ôÅ¸¼¨¡£¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤ÈÆ±¤¸³ë¾þ¶è¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡ÖÆî³ëSC¡×¤ÎÂåÉ½¤Ç¡¢Ì¡²è¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹â¶¶ÍÎ°ì¤¬¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥¥ä¥Î¥ó¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥«¥á¥é¤«¤éÊÑ·Á¤¹¤ë¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¤ä¡¢¥¢¥¤¥¹¤Î¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¥¬¥ê¥í¥Ü¤¯¤ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¡Ê¡©¡ËÎòÂå¤Î¥ì¥¢¤Ê¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦BUMP OF CHICKEN¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿40¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ±ÇÁü¡¢¤µ¤é¤ËÆ±¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ùー¥¹Ã´Åö¡¦Ä¾°æÍ³Ê¸¤¬´ë²è¶¨ÎÏ¤·¤¿¡¢¸½ºßÀ©ºîÃæ¤Î¾¦ÉÊ¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤Î½¼¼Â¤âËÜÅ¸¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡£´á¶ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¥·¥êー¥º¤À¤±¤Ë¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃµ¤¹¤Î¤âËÜÅ¸¤òË¬¤ì¤ëÂé¸ïÌ£¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËÜ¥³ー¥Êー¤Î°ì³Ñ¤ÇÅ¸¼¨ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤Î½éÂå¥á¥¬¥È¥í¥óÆ¬Éô¡Ê¤º¤Ð¤ê165,000±ß¡ª¡Ë¤Ï¤ª¤µ¤ï¤êOK¡£¤È¤²¤Ì¤ÃÏÂ¢¤Î¤è¤¦¤Ë¿¨¤ë¤È¤´Íø±×¤¬¤¢¤ë¡Ä¡Ä¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤éµÇ°¤Ë¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¤òÀ¸¤ó¤À¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤¬ËÜµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÊªÎÌËÉÙ¤ÊÅ¸¼¨¤Ï¡¢³µÍ×¤À¤±ÅÁ¤¨¤¤ë¤Î¤â¤³¤³¤Ç¤ÏÉÔ²Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇËÜ¥·¥êー¥º¤òÃÎ¤ëÁ´À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ëÇ®µ¤¥à¥ó¥à¥ó¤Î²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎOrigin¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ÎOrigin¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¡£¤¼¤Ò¸½ÃÏ¤Ç¤½¤Î´¶Æ°¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ø40¼þÇ¯µÇ° ¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥ÞーÇî2024¡Ù¤Ï¡¢9·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦Å·²¦½§¤Î»ûÅÄÁÒ¸Ë G1¥Ó¥ë¤Ç³«ºÅÃæ¡£¼¡¤Ï¤¤¤Ä¸«¤é¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Ä¶µ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤Î¿ô¡¹¤òÀäÂÐ¤Ë¸«Æ¨¤¹¤Ê¡ª
(C) ¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥ÞーÇî2024¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
(C) £Ô£Ï£Í£Ù
(C)1998 Transformer Production Company Inc.¡¿£Ô£Ï£Í£Ù¡¿°±¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¿ÆüËÜ¥¢¥É¥·¥¹¥Æ¥à¥º
(C)1999 Transformer Production Company Inc.¡¿£Ô£Ï£Í£Ù¡¿°±¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¿ÆüËÜ¥¢¥É¥·¥¹¥Æ¥à¥º
(C) 2006 DreamWorks, LLC & Paramount Pictures Corporation.
Manufactured under license from TOMY Company, Ltd.
(C) and/or TM & (C) 2024 TOMY. All Rights Reserved. TM & (R) denote Japan Trademarks.
(C)2024 TOMY. (C) 2016 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved.
TM & (R) denote Japan Trademarks. Manufactured under license from TOMY Company, Ltd.
(C)2024 TOMY. (C) 2024 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved.
TM & (R) denote Japan Trademarks. Manufactured under license from TOMY Company, Ltd.
For distribute in Japan only.
¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡×¡¢¡Ö£Ô£Ò£Á£Î£Ó£Æ£Ï£Ò£Í£Å£Ò£Ó¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡áSho Suzuki