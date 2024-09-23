¡È30m°û¼ò±¿Å¾¡É¥Ó¡¼¥ë¤ò¡Ö¸ý¤ò¤Ä¤±´¥ÇÕ¤·¤¿¡× »ÔµÄ¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ï?
¡¡¼ò¤ò°û¤ß¡¢30¥á¡¼¥È¥ë±¿Å¾¤·¤¿µ¿ÏÇ¤Ç»ÔµÄ¤¬¼¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ë¶¶»ÔµÄ²ñ¤ÎËÙÅÄ¿°ìµÄ°÷¡Ê63¡ËËÜ¿Í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·ÉÏ·¤ÎÆü¤Ë°ÖÏ«²ñ¤Ê¤É¤Ç¥³¥Ã¥×È¾Ê¬ÄøÅÙ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¼Ö¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢30¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¸øÆ»¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ë¶¶»Ô¡¡ËÙÅÄ¿°ìµÄ°÷
¡ÖºÇ½é¤Î1ÇÕ¤¯¤é¤¤¤ÏÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¡£¥Ó¡¼¥ë¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸ý¤ò¤Ä¤±¤Æ´¥ÇÕ¤·¡¢¾ÆÃñ¤Î¿å³ä¤ê¤È¾Î¤·¤Æ¿å¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é2»þ´Ö²á¤´¤·¤¿¡£30¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤â¸øÆ»¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤½¤ÎÄÌ¤ê¡×
¡¡ËÙÅÄµÄ°÷¤Ï¡¢20ÆüÉÕ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢»ÔµÄ¤â¼¿¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ë¶¶»ÔµÄ²ñ¤ÎËÙÅÄ¿°ìµÄ°÷¡Ê63¡ËËÜ¿Í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·ÉÏ·¤ÎÆü¤Ë°ÖÏ«²ñ¤Ê¤É¤Ç¥³¥Ã¥×È¾Ê¬ÄøÅÙ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¼Ö¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢30¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¸øÆ»¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ë¶¶»Ô¡¡ËÙÅÄ¿°ìµÄ°÷
¡ÖºÇ½é¤Î1ÇÕ¤¯¤é¤¤¤ÏÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¡£¥Ó¡¼¥ë¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸ý¤ò¤Ä¤±¤Æ´¥ÇÕ¤·¡¢¾ÆÃñ¤Î¿å³ä¤ê¤È¾Î¤·¤Æ¿å¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é2»þ´Ö²á¤´¤·¤¿¡£30¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤â¸øÆ»¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤½¤ÎÄÌ¤ê¡×
¡¡ËÙÅÄµÄ°÷¤Ï¡¢20ÆüÉÕ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢»ÔµÄ¤â¼¿¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¸å,
¾²ÃÈË¼,
Áòº×,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
À¸²Ö,
Ë¬Ìä²ð¸î,
ÆÁÅç,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Áòµ·,
ºë¶Ì