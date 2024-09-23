¹õÃ«Í§¹á¤¬ÀéÍÕ¸©ÌÐ¸¶·Ù»¡½ð¤Î°ìÆü½ðÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡ÖÌÀ¤ë¤¤ÉþÁõ¤ÈÈ¿¼Íºà¤Çµß¤ï¤ì¤ëÌ¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¡¦¹õÃ«Í§¹á¡Ê£´£¸¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢ÀéÍÕ¸©ÌÐ¸¶·Ù»¡½ð¤Î°ìÆü½ðÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÀéÍÕ¸©ÌÐ¸¶»Ô¤ÎÌÐ¸¶¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥×¥é¥¶¥¢¥¹¥â¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÎáÏÂ£¶Ç¯¡¡½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¡¡Ä¹À¸ÃÏ°è½ÐÆ°¼°¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£²£±Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¤ËÈ¼¤¤¡¢Ä¹À¸ÃÏ°è¿¶¶½»öÌ³½ê¡¢ÌÐ¸¶·Ù»¡½ð¡¢Ä¹À¸´ÉÆâ£·»ÔÄ®Â¼¤ª¤è¤Ó´Ø·¸ÃÄÂÎ¤¬Ï¢·È¤·¡¢¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¤ÎÅ°Äì¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤äÇò¥Ð¥¤¤Ê¤É¤Î·Ù»¡¼ÖÎ¾¤ä»ÔÄ®Â¼¤Î¹Êó¼ÖÎ¾Åù¤¬½ÐÆ°¤·¤¿¡£
¡¡¹õÃ«¤Ï£Ô£Â£Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ï¥ó¥Á¥ç¥¦¡Á¿ÀÆî½ð°ÂÀÑÈÉ¡Á¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î·Ù»¡¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ù»ëÄ£¿·½É·Ù»¡¤äÃÏ¸µÂçºå¤ÎËÌºæ·Ù»¡¤Ê¤É¤Ç¤â°ìÆü½ðÄ¹¤òÌ³¤á¡¢·Ù»¡´ØÏ¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ïº£²ó¤¬£¹²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡£±£°Âå¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢¼ñÌ£¤Î¾èÇÏ¤ä¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë£²£µÇ¯°Ê¾å¤âÅìµþÅÔ¤ÈÀéÍÕ¸©¤Î£²µòÅÀÀ¸³è¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¹õÃ«¡£Ãæ¤Ç¤âÄ¹À¸·´»ÔÆâ¤Î¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï°¦ÇÏ¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤«¤Í¤Æ¡ÖÌÐ¸¶·Ù»¡½ð¤Ç°ìÆü½ðÄ¹¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÄ¹À¸·´»Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀª¤Î»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡Ö¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¤³¤ÎÌÐ¸¶¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤ËÇ¤Ì¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡ÖÈ¿¼Íºà¸÷¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤Æ»ö¸ÎËÉ»ß¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤ëÂçÀÚ¤µ¤òºÆÇ§¼±¤·¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤µ¤º¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸òÄÌ°ÂÁ´°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ëÆ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¹õÃ«¤Ï¡Ö¼Ö¤Î¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤È¡¢¥Ô¥«¥Ã¤È¸÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤Â¸ºß´¶¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¤Ï¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤¼¤Ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¼Â±é¤ò¸ò¤¨¤ÆÈ¿¼Íºà¤Î¸ú²Ì¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢Íè¾ì¤·¤¿»²²Ã¼Ô°ì¿Í¤º¤Ä¤ËÈ¿¼Íºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¥°¥Ã¥º¤ò¼êÅÏ¤·¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ï°Å¤¯¤Ê¤ë¤Î¤âÁá¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¼Êë¤ì¤«¤éÁáÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÈ¿¼Íºà¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£ÌÀ¤ë¤¤ÉþÁõ¤ÈÈ¿¼Íºà¤Çµß¤ï¤ì¤ëÌ¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÂ²¡¢¤´Í§¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤¼¤ÒÀÑ¶ËÅª¤ËÃåÍÑ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£