【「炎の闘球女 ドッジ弾子」第45話】9月23日 公開

小学館は9月23日、こしたてつひろ氏によるマンガ「炎の闘球女 ドッジ弾子」第45話「緒方煌の必殺技!!」をコロコロオンラインにて公開した。

第45話では、緒方煌が必殺技を繰り出す場面から始まる。修羅の国を生き抜いた緒方煌の武器は、情報……。

なお、次回更新は10月7日を予定している。

□コロコロオンライン「炎の闘球女 ドッジ弾子」のページ

【最新話】

第45話「緒方煌の必殺技!!」のページ

