¥ï¥¤¥ï¥¤À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤â¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¡ª¿Íµ¤¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¡Ö¥¦¥Ü¥ó¥´¡×¤Î¥Ý¥±¥â¥óÈÇ¤¬23%¥ª¥Õ#Amazon¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëº×¤ê
¥ï¥¤¥ï¥¤À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤â¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¡ª¿Íµ¤¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¡Ö¥¦¥Ü¥ó¥´¡×¤Î¥Ý¥±¥â¥óÈÇ¤¬23%¥ª¥Õ#Amazon¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëº×¤ê
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯9·î20Æü(¶â) 9:00 ¡Á 2024Ç¯9·î24Æü(²Ð) 23:59¤Þ¤ÇŽ¢Fashion¡ß½©¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëº×¤êŽ£¤ò³«ºÅÃæ¡£
¸½ºß¡¢Ä¶ÄêÈÖ¥²¡¼¥à¤Î¥Ï¥º¥Ö¥íÀ½¥¸¥§¥ó¥¬¤¬30¡ó¥ª¥Õ¤ä¡¢ÃÎ°é¤Î¥×¥í¤¬¿äÁ¦¤¹¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥²¡¼¥à¤¬23¡ó¥ª¥Õ¤Ê¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¡¼¥ë´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¹ç·×10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾åÇã¤¤Êª¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÇÂç10¡ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤òËº¤ì¤º¤Ë¡ª
¤Ê¤ª¡¢°Ê²¼¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2024Ç¯9·î23Æü12»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡äKindleËÜ200Ëüºý°Ê¾å¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê¤È¤Ê¤ëŽ¢Kindle UnlimitedŽ£¤â½é¤á¤Æ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï30Æü´ÖÌµÎÁ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¤è
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÍ·¤Ù¤ë¥²¡¼¥à¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª ½©¤ÎÌëÄ¹¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¥»¡¼¥ëÃæ¤Ë¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤òÂçÎÌ¹ØÆþ¡ª
¥¦¥Ü¥ó¥´ ¥Ý¥±¥â¥ó
1,160±ß
¡Ê23¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
PR
¥Ï¥º¥Ö¥í(HASBRO) ¥¸¥§¥ó¥¬ ¥²¡¼¥à JENGA Å·Á³ÌÚ»ÈÍÑ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥²¡¼¥à ¥¹¥¿¥Ã¥¥ó¥°¥¿¥ï¡¼¥²¡¼¥à 6ºÍ°Ê¾å ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¿Í¿ô1¿Í°Ê¾å »Ò¶¡ÍÑ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥²¡¼¥à ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥²¡¼¥à ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ª¤â¤Á¤ã ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È A2120 Àµµ¬ÉÊ
1,818±ß
¡Ê30¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
PR
GP ¥¶¡¦¥¯¥ë¡¼ ¶¨ÎÏ·¿¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à ´°Á´ÆüËÜ¸ìÈÇ
1,950±ß
¡Ê20¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
PR
¥Þ¥Æ¥ë¥²¡¼¥à(Mattel Game) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹(Blokus) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë ¥Ý¥±¥â¥ó¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ú ¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à ¡Û¡Ú ÃÎ°é¥²¡¼¥à ¡Û¡Ú24¿ÍÍÑ¡Û ¡Ú7ºÍ¡Û HHM20
3,100±ß
¡Ê21¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
PR
¡ÚÆüËÜ¸ìÈÇ¡Û¤´¤¤Ö¤ê¥Ý¡¼¥«¡¼ ¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à ¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥²¡¼¥à ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ ¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§2-6¿Í ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§8ºÐ°Ê¾å ¥×¥ì¥¤»þ´Ö¡§20Ê¬ ¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¥«¡¼¥ÉÉÕ¤
2,350±ß
¡Ê15¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
PR
¥Ï¡¼¥Ù¥¹¥È¥Ð¥ì¡¼ Divee¡ª ¥À¥¤¥Ó¥£¡ª (1-6¿ÍÍÑ 15Ê¬ 6ºÍ°Ê¾å¸þ¤±) ¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à
1,973±ß
¡Ê10¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
PR
¥Þ¥Æ¥ë¥²¡¼¥à(Mattel Game) ¥¦¥Î(UNO) ¥ª¡¼¥Î¡¼ ¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó ¡Ú7ºÍ~¡Û HHL37
829±ß
¡Ê25¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
¥«¥ï¥À(Kawada)¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥É¥Ã¥È KC-04
1,091±ß
¡Ê24¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
¥¢¡¼¥¯¥é¥¤¥È ¥Ô¥¯¥Æ¥ë (3-6¿ÍÍÑ 15-30Ê¬ 6ºÍ°Ê¾å¸þ¤±) ¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à
3,118±ß
¡Ê11¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
¥¢¡¼¥¯¥é¥¤¥È ¥Ô¥Ã¥¿¥ó¥³¤Ï¤ó¤Ï¤ó (3-9¿ÍÍÑ 5-10Ê¬ 6ºÍ°Ê¾å¸þ¤±) ¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à
1,164±ß
¡Ê12¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
¥°¥ë¡¼¥×SNE ¹õÇò³¤Ï© (2¿ÍÍÑ 150Ê¬ 15ºÍ°Ê¾å¸þ¤±) ¥Þ¡¼¥À¡¼¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼
2,209±ß
¡Ê9¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
¥é¡¼¥Ë¥ó¥° ¥ê¥½¡¼¥·¥º ¥«¥Ì¡¼¥É¥ë Kanoodle Ç¾¥È¥ì ¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à EI2978 Àµµ¬ÉÊ
1,780±ß
¡Ê15¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
let's make ¥Ð¥é¥ó¥¹¥²¡¼¥à ÀÑ¤ßÌÚ ¥¹¥¿¥Ã¥¥ó¥°¤ª¤â¤Á¤ã ÃÎ°é´á¶ñ ¥é¥ó¥¥ó¥° Â¿µ¡Ç½¥â¥ó¥Æ¥Ã¥½¡¼¥ê ½¸ÃæÎÏ ÁÏÂ¤ÎÏ »ØÀè·±Îý ·Á¾õÇ§¼± Æ°Êª Áá´ü³«È¯ ÃË¤Î»Ò ½÷¤Î»Ò ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È Æþ±à¤ª½Ë¤¤
2,150±ß
¡Ê21¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à ¥²¡¼¥à¡ÚÃÎ°é¤Î¥×¥í¿äÁ¦¡Û¤ª¤â¤Á¤ã ¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥É¡Ú¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡»î¸³¹ç³Ê¡ÛÌÚÀ½¥Ð¥é¥ó¥¹¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¡¼ ¥Ð¥é¥ó¥¹¥²¡¼¥à¥É¥ß¥Î ¥É¥ß¥Î¥Ö¥í¥Ã¥¯(27 PCS) Globaledutoy¡ÚÆüËÜÀµµ¬ÉÊ¡Û
1,999±ß
¡Ê23¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
ÃÎ°é´á¶ñ ¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à »Ò¶¡¸þ¤± ¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à tic tacs ¥´¥Ö¥ì¥Ã¥È ¥²¡¼¥à tic tac toe ¥²¡¼¥à Tic-Tac-Toe ¥²¡¼¥à ¥µ¥×¥é¥¤¥º¥Á¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥¯¥È¥¥ ¥Ö¥ë¡¼¥ª¥ì¥ó¥¸¥´¥Ö¥ë¥²¡¼¥à ¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à ¥¤¥ó¥É¥¢¥²¡¼¥à »×¹Í¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥° ¥Ü¡¼¥É¥²
669±ß
¡Ê29¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
¥¢¡¼¥¯¥é¥¤¥È ¥¿¥¤¥à¥Ü¥à (2-8¿ÍÍÑ 1-30Ê¬ 10ºÍ°Ê¾å¸þ¤±) ¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à
1,609±ß
¡Ê27¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
¥¢¡¼¥¯¥é¥¤¥È ito (¥¤¥È) (2-10¿ÍÍÑ 30Ê¬ 8ºÍ°Ê¾å¸þ¤±) ¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à
1,691±ß
¡Ê23¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Amazon¤Ç¸«¤ë
PR
¡ä¡ä¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Î¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤ò¸«¤ë
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤éŽ¢¥¦¥©¥Ã¥Á¤¹¤ëŽ£¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡ª ¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë³«»Ï»þ¤Ë¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ä¡äAmazon¥»¡¼¥ë°ìÍ÷¤Ø
¡ä¡ä¥¦¥©¥Ã¥Á¥ê¥¹¥È¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆŽ¢Fashion¡ß½©¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëº×¤êŽ£¤Ï¡¢9·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡ª
Source:Ž¢Amazon.co.jpŽ£