°ìÅÙ¥À¥Þ¤µ¤ì¤¿¿Í¤Û¤É¥½¥Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¿·¥Þ¥ë¥Á¾¦Ë¡¡×¥»¡¼¥ë¥¹¥È¡¼¥¯¡¿¤³¤¦¤·¤Æ¥Ï¥Þ¥Ã¤¿¡ª¡Ö°ÆÁ¾¦Ë¡¡×»ö·ï»Ë
¡¡À¤¤Î°ÆÁ¾¦Ë¡¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ë¡Ö£±Ç¯¤Ç½Ð»ñ¶â¤¬£²ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤òëð¤¤Ê¸¶ç¤Ë¡¢²ñ°÷£´Ëü¿Í¤«¤éÌó1500²¯±ß¤ò½¸¤á¤¿·ò¹¯¿©ÉÊÈÎÇä²ñ¼Ò¡ÖÁ´¹ñÈ¬ÍÕÊªÎ®¡×¤¬½Ð»ñË¡°ãÈ¿¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¡¢459²¯±ß¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤ÆÇË»º¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2002Ç¯£±·î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÅÄ½ê¼ýÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥Í¥º¥ß¹Ö¡×¤ä¡Ö¥Þ¥ë¥Á¾¦Ë¡¡×¡Ö¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¾¦Ë¡¡×·Ð¸³¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë²ñ¼Ò¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¡£²ñ°÷¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Þ¥ë¥Á¾¦Ë¡¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¡ÖÁ°Îò¡×¤ò±£¤µ¤º¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ö¤À¤«¤é»ä¤Û¤É¥Þ¥ë¥Á¾¦Ë¡¤Ë¾Ü¤·¤¤¼Ô¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¥Þ¥ë¥Á¾¦Ë¡¤ò¸¦µæ¤·¿Ô¤¯¤·¡¢ºî¤ê¾å¤²¤¿¡×
¡¡¤¤¤ï¤Ð¡¢Å¦È¯¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¿·¥Þ¥ë¥Á¾¦Ë¡¡×¤ò¥Ö¥Á¾å¤²¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬È¬ÍÕÊªÎ®¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÀÞ¤«¤é¤Î·ò¹¯¥Ö¡¼¥à¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿È¬ÍÕ¤Ï¡¢Ä¹¼÷¸©¤È¤¤¤ï¤ì¤ë²Æì¤ËÌ¾ÌÜ¾å¤ÎËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢¡ÖÂåÍýÅ¹¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¥«¥Ë¤Î³Ì¤ä¥Ï¥Á¤ÎÁã¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿¥¨¥¥¹¤ò´Þ¤à·ò¹¯¿©ÉÊ¤ò£±¥»¥Ã¥È150Ëü±ß¤ÇÄó¶¡¡£²ñ°÷¤òËÜÉô¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿ô¤È¾¦ÉÊ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¹â¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÇÛÅö¶â¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£¤«¤¯¤·¤ÆÂåÍýÅ¹¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡ÖÈ¬ÍÕ¡×¤Ï¡¢¸«¤ë¸«¤ë¤¦¤Á¤Ë¶ÈÀÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼ÂÂÖ¤Ï¤·¤ç¤»¤ó¡Ö¥Þ¥ë¥Á¤Þ¤¬¤¤¾¦Ë¡¡×¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂåÍýÅ¹¤ËÇÛÅö¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤À¤±¡£Ì¤Íè±Ê¹å¡Ö½Ð»ñ¶â¤¬ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬Â³¤¯¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡¢»ÙÊ§¤¤¤ÎÂÚ¤ê¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÂåÍýÅ¹¤«¤é¡ÖñÙ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡¢¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¡£
¡Ö¼Â¤ÏÈ¬ÍÕ¤ÎÈï³²¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥Á½é¿´¼Ô°Ê¾å¤Ë¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬Â¿¤¯¡¢¡ØÁ°²ó¤Ï»Ï¤á¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤«¤éÌÙ¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é»Ï¤á¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¥»¡¼¥ë¥¹¥È¡¼¥¯¤Ë¥³¥í¥Ã¤ÈñÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥Þ¥ë¥Á·Ð¸³¼Ô¤Ï¥Ø¥¿¤ËÍ½È÷ÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼Â¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¼å¤¤¡£¤à¤í¤ó°»ö¤òÆ¯¤¯Ï¢Ãæ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Î¿´Íý¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£Á°²ó¤Î¼ºÇÔ¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¡¢°ì³ÍÀé¶â¤òÁÀ¤¤ÂåÍýÅ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë¶É¤Ï¤Þ¤¿ñÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤ÏÅÄ½ê»á¤Û¤«¡¢´´Éô¿ôÌ¾¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¼Éô¼Ò°÷¤Ï¤½¤ÎÂçÈ¾¤¬¤ªÒë¤á¤Ê¤·¡£»ÄÅÞ¤é¤Ï¤Þ¤¿¤¾¤í¡ÖÁ°²ó¤Î¼ºÇÔ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¿·¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ê¤É¤È·öÅÁ¤·¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬°ú¤·Ñ¤¬¤ì¡¢¤½¤ì¤¬º£¤â¤Ï¤Ó¤³¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¿Í´Ö¤ÏÍß¿¼¤¤À¸¤Êª¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í´Ö¤ËÍß¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢°ÆÁ¾¦Ë¡¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£³Î¼Â¤ËÌÙ¤«¤ëÏÃ¤ò¹¥¤¹¥¤ó¤ÇÂ¾¿Í¤Ë¶µ¤¨¤ë¤ª¿Í¤è¤·¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¡£°ÆÁ¾¦Ë¡¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤´¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¾ï¼±¤òÃÀ¤ËÌÃ¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê±¯Åè°ìÊ¿¡Ë