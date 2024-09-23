WHIB¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖRush of Joy¡×ONE BY WHIB¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¸Ä¿Í¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«
WHIB¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
Èà¤é¤ÏËÜÆü¡Ê23Æü¡Ë¸áÁ°0»þ¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ30Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖRush of Joy¡×¤ÎºÇ½é¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖONE BY WHIB¡×¤Î¸Ä¿Í¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¤Ë¤Ï¡ÖONE BY WHIB¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¤Ä¤Î¥¯¥ë¡¼¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Èà¤é¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤ò³èÍÑ¤·¡¢8¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤¿¡£
¥Ï¡¼¥È¤ÎÌð¤¬»É¤µ¤Ã¤¿»Ñ¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÌ¾¤È´Ø·¸¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ç¿·Éè¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ë¹»Ò¤ä¥´¡¼¥°¥ë¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡¢¥í¡¼¥×¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥¤¥¯¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
Èà¤é¤Ï¡¢30Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖRush of Joy¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿²»³Ú¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÍ½¹ð¤·¡¢´Ø¿´¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿WHIB¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥ÈÂè1ÃÆ¤Þ¤Ç¸ø³«¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÈäÏª¤¹¤ëÍ½¹ð¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£
Èà¤é¤ÏËÜÆü¡Ê23Æü¡Ë¸áÁ°0»þ¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ30Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖRush of Joy¡×¤ÎºÇ½é¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖONE BY WHIB¡×¤Î¸Ä¿Í¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¤Ë¤Ï¡ÖONE BY WHIB¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¤Ä¤Î¥¯¥ë¡¼¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Èà¤é¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤ò³èÍÑ¤·¡¢8¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤¿¡£
Èà¤é¤Ï¡¢30Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖRush of Joy¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿²»³Ú¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÍ½¹ð¤·¡¢´Ø¿´¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿WHIB¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥ÈÂè1ÃÆ¤Þ¤Ç¸ø³«¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÈäÏª¤¹¤ëÍ½¹ð¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£