WHIB¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖRush of Joy¡×ONE BY WHIB¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¸Ä¿Í¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«

WHIBがカムバックの雰囲気を盛り上げた。彼らは本日(23日)午前0時、公式SNSを通じて30日に発売される3rdシングル「Rush of Joy」の最初のバージョンである「ONE BY WHIB」の個人コンセプトフォトを公開した。公開されたフォトには「ONE BY WHIB」という意味のように、一つのクルーになる前のメンバーたちの姿が盛り込まれた。彼らはそれぞれ異なるキャラクターを表現するため、多彩なオブジェを活用し、8人それぞれの個性を最大化させた。

ハートの矢が刺さった姿で目を引くと共に、アルバム名と関係のある文章が書かれたステッカーで新譜への関心を高めた。それだけでなく、帽子やゴーグル、ヘルメット、ロープなどの小物を活用したり、メイクでそれぞれ異なるアクセントを加え、個性的な魅力をアピールした。彼らは、30日に発売される3rdシングル「Rush of Joy」を通じて、さらに広くなった音楽の世界観を予告し、関心を高めている。順を追って公開されたスケジュールやトラックリストなどを通じて注目を浴びたWHIBは、ニューシングルの雰囲気を垣間見ることができるコンセプトフォト第1弾まで公開し、これから披露する予告コンテンツとニューシングルへの期待を高めた。