°ðÍÕ¹À»Ö¤¬NHK¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤Ç²Î¾§¡¡ÆüËÜÈÇ¡Ötiny¡¡desk¡¡concerts¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é
¡¡B¡Çz¤Î°ðÍÕ¹À»Ö¡Ê59¡Ë¤¬¡¢º£½©¤«¤éNHKÁí¹ç¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡Ötiny¡¡desk¡¡concerts¡¡JAPAN¡×¡Ê30Æü¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£NHK¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤Ç²Î¤òÈäÏª¤¹¤ë°ÛÎã¤Î»î¤ß¤Ë¡Ö¿§¡¹¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¼ýÏ¿¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷NPR¤¬¥Í¥Ã¥ÈÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿²»³Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÆüËÜÈÇ¡£¡Ötiny¡¡desk¡¡concerts¡Ê¾®¤µ¤Ê´ù¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ë¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¾®¤µ¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î°ì³Ñ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÈÇ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËNHK¹ñºÝÊüÁ÷¤Ç3·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢5·î¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÁí¹ç¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î½é²ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬°ðÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ðÍÕ¤¬²Î¾§¤·¤¿¤Î¤ÏNHK¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤ÎÌó3¥á¡¼¥È¥ë»ÍÊý¤Î¾®¤µ¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£¤½¤³¤Ë¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤â½¸¤Þ¤ê¡¢¥½¥í¶Ê¡Ö±©¡×¤Ê¤É¤òÌó30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ê6¶ÊÈäÏª¤·¤¿¡£´ÑµÒ¤ÏNHK¿¦°÷Ìó300¿Í¡£°ðÍÕ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÂçÀª¤ÎNHK¿¦°÷¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£°µÅÝÅª¤Ê°µÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´ù¤ÎÁ°¤ËºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤¿¤ê¡¢¼ýÏ¿ÍÑ¤ÎºÙ¤¤¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤¿¤ê¤ÈÉáÃÊ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦´Ä¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ¸²»¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¤Î²Î¾§¤È¤¢¤ê¡Ö³Æ³Ú´ï¤Î²»¤¬¤è¤¯Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Èó¾ï¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¡£¡Ö¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¹¢¤¬Èè¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Ú¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬º£²ó¤Î¼ýÏ¿¡£¡ÖºÇ¸å¤Ë¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£