Ç½ÅÐ¹ë±«¤Î»à¼Ô7¿Í¤Ë¡¡Éé½ý12¿Í¡¢ÃÇ¿å5Àé¸Í
¡¡ÀÐÀî¸©Ç½ÅÐÃÏÊý¤ÎµÏ¿Åª¹ë±«¤Ç¡¢¸©¤Ï23Æü¡¢»à¼Ô¤¬7¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Éé½ý¼Ô¤Ï12¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎØÅç»Ô¤Ê¤É3»ÔÄ®¤Ç5060¸Í¤¬ÃÇ¿å¤·¡¢µë¿å³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸µÆü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¹ÈÏ°Ï¤¬Ä¹´ü´ÖÃÇ¿å¤·¡¢5·îËö¤Ë¤ª¤ª¤à¤Í²ò¾Ã¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Éü¶½¤Ë¸þ¤±Âç¤¤ÊÂÇ·â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾ÃËÉ¤ä·Ù»¡¡¢¼«±ÒÂâ¤Ï¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÁÜº÷¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¸©¤Î½¸·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»à¼Ô¤ÏÎØÅç»Ô6¿Í¡¢¼î½§»Ô1¿Í¡£¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ï¼î½§»Ô¤ÈÇ½ÅÐÄ®¤Ç·×2¿Í¡£Éé½ý¼Ô¤Ï¼î½§»Ô9¿Í¡¢Ç½ÅÐÄ®3¿Í¤Ç¡¢ÎØÅç»Ô¤ÏÄ´ººÃæ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¸©¤Ï23Æü¸áÁ°10»þ¸½ºß¤Î°ÂÈÝÉÔÌÀ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢5¿Í¤Î»áÌ¾¤Ê¤É¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÇ¿å¸¶°ø¤ÏÄäÅÅ¤Ç¥Ý¥ó¥×¤Ê¤É¿åÆ»»ÜÀß¤Îµ¡Ç½¤¬Ää»ß¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÃÏÌÌÊøÍî¤Ë¤è¤ë¿åÆ»´ÉÇËÂ»¤Ê¤É¡£ÃÇ¿å¸Í¿ô¤Ï23Æü¸á¸å3»þ»þÅÀ¤Ç¡¢ÎØÅç»Ô3086¸Í¡¢¼î½§»Ô1744¸Í¡¢Ç½ÅÐÄ®230¸Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂçÌó11Ëü¸Í¤¬ÃÇ¿å¤·¤¿¡£Æ»Ï©»ö¾ð¤Î°¤µ¤«¤éÏ³¿å²Õ½ê¤Î³ÎÇ§¤ä½¤Á¶¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢5·îËö¤Ë°ìÉôÃÏ¶è¤ò½ü¤¤¤ÆÄÌ¿å¤¬´°Î»¤·¤¿¡£