ÀÐÀîÍ´´õ¤¬MVP¡ª¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬¥¹ー¥Ú¥ë¥³¥Ã¥Ñ¤Ç¥È¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤ò¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ç²¼¤·Í¥¾¡
¡¡22Æü¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤Çº£¥·ー¥º¥ó½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ë¥¹ー¥Ú¥ë¥³¥Ã¥Ñ¤Î·è¾¡¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬¥È¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤ò3－£²¤Ç²¼¤·¡¢3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡21Æü¤Î½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥Ô¥¢¥Á¥§¥ó¥Ä¥¡¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥Ú¥ëー¥¸¥ã¡£ÀÐÀî¤Ï1¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ÎÃæÈ×¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥³ー¥È¤ËÆþ¤ê¡¢¥Áー¥à¤Ï3－1¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¥â¥ó¥Ä¥¡¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç²¼¤·¤Æ¤¤¿¥È¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¤ª¸ß¤¤¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤ÇÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤ëËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥È¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï¥êー¥É¤òµö¤·¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤Ë¡£ÃæÈ×¡¢11－14¤È£³ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤«¤é¾ö¤ß¤«¤±¡¢¥¸¥ã¥Í¥Ã¥ê¤Î¥Äー¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¢¥»¥á¥Ë¥¦¥¯¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹2ËÜ¤ò´Þ¤à¶¼°Ò¤Î8Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç19－14¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¤Þ¤¿20ÅÀÌÜ°Ê¹ß¤âÀÐÀî¤¬2ËÜÏ¢Â³¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬25－18¤ÈÀè¼è¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï½øÈ×¤«¤é¥È¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤Î¥Úー¥¹¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï9－15¤ÈºÇÂç6ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤ÆÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÃæÈ×¤Ë³«¤¤¤¿º¹¤òËä¤á¤é¤ì¤º¡¢19－25¤Ç¥È¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤¬¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡Âè3¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤â2¥»¥Ã¥ÈÌÜÆ±ÍÍ¡¢¥È¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤¬»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë±¿¤Ó¡¢¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤ÏÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¶¯¤¤¥µー¥Ö¤ÇÊø¤¹¤â¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Üー¥ë¤Î½èÍý¤¬´Å¤¯ÆÀÅÀ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ë¤«¤«¤ë¥ß¥¹¤Ê¤É¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Úー¥¹¤òÄÏ¤á¤º¾è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥Ú¥ëー¥¸¥ã¡£°ìÊý¥È¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤Ï¾å¼ê¤¯¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¤ò¼è¤ê¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¹¶·â¤ò·è¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¼è¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¡¢14－24¤È10ÅÀº¹¤¬³«¤¯¡£ºÇ¸å¤Ï¥ß¥¥¨¥ì¥Ã¥È¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¡¢¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥§ー¥º¤Ç¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¥È¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤¬15－25¤È¤·¡¢¾¡Íø¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡¸å¤¬¤Ê¤¤¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤ÏÂè4¥»¥Ã¥È¡¢½øÈ×¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤Ç¿Ê¤à¤¬¡¢3¥»¥Ã¥ÈÌÜ0ÅÀ¤À¤Ã¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¡¢¥µー¥Ö¤ÇÊø¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ËÀ®¸ù¤·°ìÊâÁ°¤Ë½Ð¤ë¡£¤Þ¤¿¥Õ¥í¥¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬µ¡Ç½¤·»Ï¤á¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥ì¥·ー¥Ö¤«¤éÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢¾å¼ê¤¯¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨ÅÀº¹¤ò¹¤²¤ë¡£¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢ºÇ¸å¤Ï¥È¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤Î¥µー¥Ö¥ß¥¹¤Ç25－17¤È¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2－2¤È¤·ºÇ½ªÂè5¥»¥Ã¥È¤Ø¡£
¡¡¾¡Éé¤¬·è¤Þ¤ëÂè5¥»¥Ã¥È¡¢¥ë¥Ã¥½¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¹¬Àè¤è¤¯1ÅÀÌÜ¤ò¼è¤Ã¤¿¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï4Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÀª¤¤¤Ë¤Î¤ë¡£¥È¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥ß¥¹¤â½Å¤Ê¤ê¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê¹¶·â¤Ë¤Ê¤é¤º¤½¤ÎÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤ËÀÐÀî¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤Ç¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï2Ï¢Â³¤ÇÀÐÀî¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬15－9¤Ç¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥Áー¥àºÇÂ¿¤Î20ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿ÀÐÀî¤ÏMVP¤ò³ÍÆÀ¡£¥¹¥¿ー¥È¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥³ー¥È¤ËÆþ¤ê¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÀÐÀî¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¡ØVolley News¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿ÈÎÉ¤¤»î¹ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÎÉ¤¤¥×¥ìー¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥»¥Ã¥È½øÈ×¡¢¥È¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÀÀÐÀî¡£¡Ö½é¤á¤Ï¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½¤Àµ¤·¤Æ¥¯¥í¥¹¤ËÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç·è¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»î¹çÃæ¤Î½¤Àµ¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥Í¥Ã¥ê¤¬´°àú¤Ê¥È¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯ÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¥È¥¹¤ò¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»î¹ç¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢Èà¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ìー¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥»¥Ã¥¿ー¤Î¥¸¥ã¥Í¥Ã¥ê¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¿ÆÁ±»î¹ç´Þ¤á¡¢Éé¤±ÃÎ¤é¤º¤Ç¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤ËÆþ¤ë¥Ú¥ëー¥¸¥ã¡£29Æü¤Î¥»¥ê¥¨£Á³«Ëë¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£