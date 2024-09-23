¡Ú¹Åç¡ÛÃù¶â¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡Ö£±¡×¤Ë¡ÄÃæÆü¤Ë£²°ÂÂÇÎíÉõÉé¤±¤Ç£¹·î¤Ï£´¾¡£±£¶ÇÔ
¡¡¼ºÂ®¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¹Åç¤Ï£²£³Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£°¡½£±¤ÇÇÔÀï¡£¤ï¤º¤«£²°ÂÂÇ¤ÇÎµ¤Ë¼êÄË¤¤Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÏÂÇÃÏ¹ö¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡£ÃæÆüÀèÈ¯¤Î¾¾ÌÚÊ¿¤Ë£·²ó¤Þ¤Ç£±°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢ÆóÎÝ¤¹¤éÆ§¤á¤º¥¼¥í¹Ô¿Ê¡££¹²óÆó»à¤«¤éÌðÌî¤¬£´ÈÖ¼ê¤ÎÀ¶¿å¤«¤é¥Á¡¼¥à£²°ÂÂÇÌÜ¤òÊü¤Ä¤¬¡¢½©»³¤¬¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤Æ¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£µåÃÄ¤Ç¤Ï£±£¹£µ£·Ç¯°ÊÍè¡¢£¶£·Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó£²£´»î¹çÌÜ¤ÎÌµÆÀÅÀ»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¿¹¤Ï¼«¸ÊºÇÄ¹¤Î£¸²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ê¡¢£µ°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£¤À¤¬¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤¬¤Ê¤¯ÌµÇ°¤Î´°ÅêÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿£¹·î¤Ï¤³¤ì¤Ç£´¾¡£±£¶ÇÔ¤È¤Þ¤µ¤ËÅ¥¾Â¡££¹·î£±Æü¤Ë¤Ï¡Ö£±£´¡×¤¢¤Ã¤¿Ãù¶â¤â¤Ä¤¤¤Ë¡Ö£±¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤èÄì¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£¹·î¤ò¼ó°Ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬£Â¥¯¥é¥¹¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡££Ã£Ó¤òÁè¤¦£Ä£å£Î£Á¤â¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢£³°Ì¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ËÊÑÆ°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ïµß¤¤¤À¡£
¡¡°Å°Ç¤ò¤µ¤Þ¤è¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿·°æ¥«¡¼¥×¡£¸½¾õ¤òÂÇÇË¤¹¤ëà·àÌôá¤¬¤Û¤·¤¤¤¬¡Ä¡£¡¡¡¡¡¡