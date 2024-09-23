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New York Post. ¡ÆCardio drumming¡Ç is the hot, new exercise trend to purge your daily anger and frustration. September 2 2024