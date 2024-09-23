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Insufficient pollinator visitation often limits yield in crop systems worldwide | Nature Ecology & Evolution
Are Crops Worldwide Sufficiently Pollinated? | Rutgers University
https://www.rutgers.edu/news/are-crops-worldwide-sufficiently-pollinated
60% of Earth's Food Crops Aren't Being Visited by Enough Pollinators : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/60-of-earths-food-crops-arent-being-visited-by-enough-pollinators
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