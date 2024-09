被子植物の多くはオスの株が作った花粉をメスの株へ運ぶために、花粉媒介者(ポリネーター)と呼ばれる動物に依存しています。花粉媒介者の多くはミツバチをはじめとする昆虫であり、食用作物の栽培においても欠かせない存在ですが、アメリカ・ラトガース大学の研究チームが行った研究では、世界の食用作物は花粉媒介者の不足により悪影響を受けていることが明らかになりました。Insufficient pollinator visitation often limits yield in crop systems worldwide | Nature Ecology & Evolution

近年は昆虫の個体数が減少していると世界中で指摘されており、2019年には「過去30年で捕獲される昆虫の総量が76%も減少した」と昆虫愛好家グループが報告しました。多くの食用作物は、花粉の媒介をすべてではないにしろ部分的に昆虫に依存しているため、昆虫の個体数減少は食料生産に影響を及ぼす可能性があります。花粉の媒介を昆虫に頼っている作物には果物や野菜、ナッツ類、豆類など文化的に重要で栄養豊富な作物が含まれています。ラトガース大学環境生物科学部の博士研究員であるケイティ・トゥロ氏は、「農作物のリストを見て、どの果物や野菜を食べるのが一番楽しみか考えてみましょう。夏のベリー類や秋のリンゴ、カボチャなどではないでしょうか。これらは一般的に、昆虫による受粉が必要な作物です」と述べています。しかし、花粉媒介者が作物に与える影響についての実験的な証拠は不足しており、昆虫の減少が世界の食糧供給に及ぼす影響についても詳しくわかっていませんでした。そこでトゥロ氏らの研究チームは、作物への花粉媒介者の訪問や受粉に関するデータを約30年間にわたり蓄積したCropPolというデータベースを用いて分析を行いました。CropPolはヨーロッパ・北米・ラテンアメリカ・カリブ海地域・アジア・オセアニア・アフリカの34カ国で、花粉媒介者に依存する主要な商業作物32種を追跡し、作物を訪れた花粉媒介者とその割合、受粉率などのデータを収集したグローバルなデータベースです。分析の結果、データが収集された34カ国のうち85%で花粉媒介者の不足が発生しており、世界の作物システムの最大60%が悪影響を受けていることがわかりました。影響を受けている作物は25種にわたり、ブルーベリー・コーヒー・リンゴが特に強い影響を受けていたと報告されています。その一方で、花粉媒介者の訪問頻度が低い畑と高い畑のギャップを埋めることができれば、作物の収量を63%縮められると研究チームは推定しています。トゥロ氏は、「私たちの研究結果は、懸念と楽観的な展望の両方をもたらします。広範な作物の収量不足が観察されましたが、花粉媒介者の管理と研究に継続的に投資することで、既存の畑の効率を向上させ、世界人口の栄養ニーズを満たすことができる可能性が高いとも推定しています」と述べました。