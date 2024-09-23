ÂçÃÏ¿Ì¤Î¼¡¤Ï¹ë±«¤¬Ç½ÅÐ¤ò½±¤Ã¤¿¡¡Éü¶½ÅÓ¾å¤ÎÎØÅç¡¢¼î½§...½»Ì±¤Ï¡Ö¿´¤¬ÀÞ¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¿ÍÂ¿¤¤¡×
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°9¤«·î¡£¤½¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¡¢º£ÅÙ¤ÏÂç±«¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯9·î21Æü°Ê¹ß¡¢ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤ä¼î½§»Ô¡¢Ç½ÅÐÄ®¤Î¡Ö±üÇ½ÅÐ¡×¤òÃæ¿´¤ËÅÚº½Êø¤ì¤ä´§¿å¤¬È¯À¸¡£Æ»Ï©¤ÎÀ£ÃÇ¤Ç¡¢Â¿¿ô¤Î½¸Íî¤¬¸ÉÎ©¤·¤¿¡£
ÎØÅç»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒ¼Ô¸þ¤±¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿²¾Àß½»Âð¤¬¿»¿å¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÒ³²»Ù±çÃÄÂÎ¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¿´¤¬ÀÞ¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢½»Ì±¤Î¤Ä¤é¤¤¿´¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£
ÅÚº½Êø¤ì¤ä²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¡Ö¾õ¶·¤Ï¿¼¹ï¡×
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¤¢¤ëÎØÅç»Ô¤È¼î½§»Ô¤Ç¡¢½»Ì±¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¥Ô¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ÈºÒ³²»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊPBV¡Ë»öÌ³¶ÉÄ¹¡¦¾åÅç°ÂÍµ¤µ¤ó¤Ë¼èºà¤·¤¿¡£22Æü¤ËÎØÅç»Ô¤ËÆþ¤ê¡¢¼èºà»þÅÀ¤Ç¤Ï¸«¤¿¾ì½ê¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¾õ¶·¤Ï¿¼¹ï¡×¤È¤¤¤¦¡£
ÀÐÀî¸©¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢22Æü16»þ¸½ºß¤Ç½»ÂðÈï³²¤Ï¡¢ÎØÅç»Ô¡¢¼î½§»Ô¡¢¼·Èø»Ô¡¢Ç½ÅÐÄ®¡¢·ê¿åÄ®¡¢»Ö²ìÄ®¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÄ´ººÃæ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾õ¶·¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¾åÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖºÇÄã¤Ç¤â500À¤ÂÓ¤Û¤É¤¬¾²¾å¿»¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë¡£
ÅÚº½Êø¤ì¤Ç¹ñÆ»¤ä¸©Æ»¤¬¤Õ¤µ¤¬¤ì¡¢²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤Ë¤è¤ê¤¢¤Á¤³¤Á´§¿å¤·¤¿¤¦¤¨¡¢½»µï¤¬²¡¤·Î®¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤â¡£23Æü17»þ¸½ºß¡¢ÀÐÀî¸©Á´°è¤Ç3500¸Í¤¬ÄäÅÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÇ¿å¤â²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¹ë±«ºÒ³²¤Ï¡¢Éüµì³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÏ¿Ì¤È¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÂÐ±þ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£²È¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤ÀÅ¥¤Î¤«¤½Ð¤·¤ä¡¢¿å¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤¿²ÈºâÆ»¶ñ¤ò±¿¤Ó½Ð¤·¤ÆÀö¾ô¤È´¥Áç¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â½ÅÏ«Æ¯¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¼ê¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£ÄäÅÅ¤äÃÇ¿å¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¿æ¤½Ð¤·¤Î¤è¤¦¤Ê¿©¤Î»Ù±ç¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÀÐÀî¸©¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢22Æü16»þ¸½ºß¡¢¸ÉÎ©½¸Íî¤¬ÎØÅç»Ô¤Ç99¤«½ê¡¢¼î½§»Ô¤Ç13¤«½ê¡¢Ç½ÅÐÄ®¤Ç3¤«½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¼î½§»ÔÊõÎ©¡Ê¤Û¤¦¤ê¤å¤¦¡ËÃÏ¶è¤ÈÂçÃ«ÃÏ¶è¤Ï¡¢µ¼Ô¤¬6·î²¼½Ü¤Ë¼èºà¤·¤¿¡£ÊõÎ©ÃÏ¶è¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤ÎÈï³²¤¬Âç¤¤¯¡¢¼èºàÅö»þ¤Ç¤âÂ»²õ¤·¤¿²È²°¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤µ¤ì¡¢µ¢´Ô¤Ç¤¤Ê¤¤½»Ì±¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«ÃÏ¶è¤Ï¼î½§»ÔÃæ¿´Éô¤«¤éÎ¥¤ì¤¿±è´ßÉô¤Ç¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤ÎÆ»Ï©¤¬ÃÏ¿Ì¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤á¡¢²ó¤êÆ»¤ò¤·¤ÆË¬Ìä¤·¤¿¡£±þµÞÅª¤ËÊä½¤¤·¤¿Æ»Ï©¤âÂ¿¿ô¸«¤é¤ì¤¿¡£º£²ó¤Î¹ë±«¤Ç¡¢¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Ä¹´ü´Ö¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤«¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼«±ÒÂâ¤ÎºÒ³²ÇÉ¸¯³èÆ°¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢8·î31Æü¡£¤è¤¦¤ä¤¯Éü¶½¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡½¡½¡£¾åÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£½»Ì±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏ¸µ¤ÎºÒ³²ÂÐ±þ´Ø·¸¼Ô¡¢³°Éô¤«¤é¤Î»Ù±ç¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁÓ¼º´¶¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£
1Ç¯¤Ë2²ó¤âµðÂçºÒ³²¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢ÈïºÒ¼Ô¤ÎÈèÏ«¤ÏÇ»¤¤¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò´Þ¤á¤¿»Ù±ç¤¬¡¢¤Þ¤¿¤âÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡²®¡¡¿Î¡Ë