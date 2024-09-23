»Å»ö¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¿Í¤¬²þÁ±¤·¤¿¤¤¤³¤È¡¢1°Ì¤Ï? - ¡Ö·ÑÂ³ÎÏ¡×¤Ï5°Ì
R&G¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤¬Â³¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×·ë²Ì¤ò9·î19Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï2024Ç¯7·î12Æü¡Á29Æü¤Î´ü´Ö¡¢»Å»ö¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Â³¤«¤Ê¤¤475¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
»Å»ö¤¬Â³¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³1°Ì¤Ï¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¯¡×
»Å»ö¤¬Â³¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¯¡×(263¿Í)¤Ç¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤«¤éÉ¼¤ò½¸¤á¤¿¡£°Ê¹ß¡¢2°Ì¡Ö»Å»ö¤ËË°¤¤ë¡¦Â¾¤Î¤³¤È¤¬¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×(74¿Í)¡¢3°Ì¡Ö»Å»öÆâÍÆ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×(65¿Í)¡¢4°Ì¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÂÐ½è¤Ç¤¤Ê¤¤¡×(45¿Í)¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿¦¾ì¤Ë¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¤¡£¾å»Ê¤äÆ±Î½¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£»Å»öÆâÍÆ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¿Í¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿¦¾ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Å¾¿¦¤äÂà¿¦¤ÎÉÑÅÙ¤Ï¡Ö3Ç¯¤Ë1²óÄøÅÙ¡×
Å¾¿¦¤äÂà¿¦¤ÎÉÑÅÙ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇÂ¿¤Ï¡Ö3Ç¯¤Ë1²ó¡×(24.2¡ó)¡¢¼¡¤Ë¡Ö1Ç¯¤Ë1²óÄ¶¡×(22.5¡ó)¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»Å»ö¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁêÃÌ¤¹¤ëÁê¼ê¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¡ÖÃ¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×(192¿Í)¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»Å»ö¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÌäÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âÊ£¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡Ö»Å»ö¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
ÁêÃÌ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÁê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2°Ì¡Ö²ÈÂ²¡¦ÇÛ¶ö¼Ô¡×(170¿Í)¡¢3°Ì¡ÖÍ§¿Í¡¦Îø¿Í¡×(116¿Í)¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°Ê²¼¡¢4°Ì¡ÖÅ¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×(26¿Í)¡¢5°Ì¡Ö¾å»Ê¡¦Æ±Î½¡×(15¿Í)¡¢6°Ì¡Ö°å»Õ¡×(13¿Í)¡¢7°Ì¡Ö¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¡×(10¿Í)¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
»Å»ö¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¿Í¤¬²þÁ±¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡ÖÂÐ¿Í¥¹¥¥ë¤ÎÄã¤µ¡×
»Å»ö¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Â³¤«¤Ê¤¤¿Í¤¬²þÁ±¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Î1°Ì¤Ï¡ÖÂÐ¿Í¥¹¥¥ë¤ÎÄã¤µ¡×(149 ¿Í)¤À¤Ã¤¿¡£2°Ì¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÇ½ÎÏ¤ÎÄã¤µ¡×(85¿Í)¡¢3°Ì¡Ö»Å»ö¤Î¥¹¥¥ë¡×(77¿Í)¡¢4°Ì¡Ö¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡¦»Å»öÁª¤Ó¤ÎÊýË¡¡×(66¿Í)¡¢5°Ì¡Ö·ÑÂ³ÎÏ¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
»Å»ö¤¬Â³¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³1°Ì¤Ï¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¯¡×
»Å»ö¤¬Â³¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¯¡×(263¿Í)¤Ç¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤«¤éÉ¼¤ò½¸¤á¤¿¡£°Ê¹ß¡¢2°Ì¡Ö»Å»ö¤ËË°¤¤ë¡¦Â¾¤Î¤³¤È¤¬¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×(74¿Í)¡¢3°Ì¡Ö»Å»öÆâÍÆ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×(65¿Í)¡¢4°Ì¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÂÐ½è¤Ç¤¤Ê¤¤¡×(45¿Í)¤¬Â³¤¤¤¿¡£
Å¾¿¦¤äÂà¿¦¤ÎÉÑÅÙ¤Ï¡Ö3Ç¯¤Ë1²óÄøÅÙ¡×
Å¾¿¦¤äÂà¿¦¤ÎÉÑÅÙ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇÂ¿¤Ï¡Ö3Ç¯¤Ë1²ó¡×(24.2¡ó)¡¢¼¡¤Ë¡Ö1Ç¯¤Ë1²óÄ¶¡×(22.5¡ó)¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»Å»ö¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁêÃÌ¤¹¤ëÁê¼ê¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¡ÖÃ¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×(192¿Í)¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»Å»ö¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÌäÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âÊ£¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡Ö»Å»ö¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
ÁêÃÌ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÁê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2°Ì¡Ö²ÈÂ²¡¦ÇÛ¶ö¼Ô¡×(170¿Í)¡¢3°Ì¡ÖÍ§¿Í¡¦Îø¿Í¡×(116¿Í)¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°Ê²¼¡¢4°Ì¡ÖÅ¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×(26¿Í)¡¢5°Ì¡Ö¾å»Ê¡¦Æ±Î½¡×(15¿Í)¡¢6°Ì¡Ö°å»Õ¡×(13¿Í)¡¢7°Ì¡Ö¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¡×(10¿Í)¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
»Å»ö¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¿Í¤¬²þÁ±¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡ÖÂÐ¿Í¥¹¥¥ë¤ÎÄã¤µ¡×
»Å»ö¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Â³¤«¤Ê¤¤¿Í¤¬²þÁ±¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Î1°Ì¤Ï¡ÖÂÐ¿Í¥¹¥¥ë¤ÎÄã¤µ¡×(149 ¿Í)¤À¤Ã¤¿¡£2°Ì¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÇ½ÎÏ¤ÎÄã¤µ¡×(85¿Í)¡¢3°Ì¡Ö»Å»ö¤Î¥¹¥¥ë¡×(77¿Í)¡¢4°Ì¡Ö¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡¦»Å»öÁª¤Ó¤ÎÊýË¡¡×(66¿Í)¡¢5°Ì¡Ö·ÑÂ³ÎÏ¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£