「デス・クロック(死の時計)」と名付けられた最新アプリ。ユーザーがいつ死ぬかをAIが予測するという物です。

↑自分の寿命がすぐにわかるデス・クロック

ドキッとするネーミングのこのアプリ。アプリを使っている人がいつ死ぬか予測するものですが、ホラー目的で作られたものではありません。

ユーザーの寿命を予測して、ユーザーがこれからの人生でより健康的な選択をするきっかけを提供するためのもので、いわば「健康管理アプリ」のようなもの。アップルストアに掲載された説明文にも「現在の生活習慣が寿命に与える影響を理解して、できるだけ長く生きられるように寿命を伸ばすお手伝いをします」と書かれています。

寿命を予測して知らせるというのは、ショッキングなことかもしれませんが、まずは事実を受け止めて、寿命を伸ばすために生活習慣などを改めようと促す役割があるようです。

自分の予測寿命を知るには、ライフスタイルに関する質問に答えていくだけ。すると、AIがそれらの情報を基にわずか3分程度で、予測される死亡日と寿命、生物学的年齢、健康ストアを表示します。さらに、寿命を伸ばすためのアドバイスも個々のユーザーに提示され、その助言を取り入れることで寿命がどのくらい伸びるかも一目でわかるようになっています。

知りたいような、知りたくないような自分の寿命。このアプリの一部コンテンツは有料ですが、無料で使える部分もあるので、一度のぞいてみてもいいかもしれません。

【主な参考記事】

New York Post. New ‘death clock’ claims to be able to predict when you will die - and motivate you to live longer. September 18 2024

Death Clock. App Store

Death Clock. Google Play