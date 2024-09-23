¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ¤òÇ§¤á¤ë´²ÍÆ¤ÊÂç¿Í¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡Ä¡×ÉðÅÄ¿¿°ì¡Ê56¡Ë¥¢¥Ê¤Î¡ÈÇº¤ß¡É
¡Ò¤ª²½¤±²°Éß¤Ç¤âÃÔ´Á¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¥¥ã¡¼¥Ã¡×¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¡¡30ºÐ½÷À¡¦Ãæ³Ø¹»¶µÍ¡¤ÎÇº¤ß¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë¡¢Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÃæÌî¿®»Ò¤µ¤ó¤¬¤ªÅú¤¨¤¹¤ëÏ¢ºÜ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÇº¤ß¡¢Ç¾¤¬²ò·è¤Ç¤¤ë¤«¤â¡©¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ¤òÇ§¤á¤ë´²ÍÆ¤ÊÂç¿Í¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¼Â¤Ï¼ý½¦¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Èº®¤È¤ó¡É¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë»Ä¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÆñÂê¤Ë¡¢ÃæÌî¤µ¤ó¤¬Ç¾²Ê³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤é²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡£#1¡¢#2¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
ÃæÌî¿®»Ò¤µ¤ó¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¢¡ ¢¡ ¢¡
Q¡¡Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ¤òÇ§¤á¤ë´²ÍÆ¤ÊÂç¿Í¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¼Â¤Ï¼ý½¦¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Èº®¤È¤ó¡É¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë»Ä¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¨¡¨¡56ºÐ¡¦ÉðÅÄ¿¿°ì¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¤«¤é¤ÎÁêÃÌ
¡½¡½ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¡¢¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¤òÀä»¿¿ä¤·³èÃæ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ÄÀ¤È¼«Í³¤Ç¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤ËÆ¬¤ò¤Ö¤ó²¥¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¿¼¤¤´¶Æ°¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸½Âå¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢Â¸Ê¬¤Ë¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤·¡¢¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¡£´ûÂ¸¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿·¤·¤¤»þÂå¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Âó¤«¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡ª¡¡¤Ê¤ó¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤!!
¡¡¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î²Î¤òÄ°¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤³¤È¤Ï¤½¤¦Ã±½ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò°ìÂÎ¡¢¸ÄÀ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤Ê¡©¡¡ÅÜ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¡ÃÎ¤Ã¤¿¤«¿¶¤Ã¤¿¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÏÌÛ¤Ã¤È¤¤¤Æ¡Ó¡Ê¡ØÌÂ¤¨¤ÐÂº¤·¡Ùºî»ì¡§¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼Ã£¡Ë
¡¡ÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃæ±û¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎSUZUKA¤µ¤ó¤¬¶«¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í´Ö¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤Ã¤Æ¤½¤¦´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î!!¡×
¡¡¤½¤¦¡£¤Ä¤¤¤Ë¼ã¼Ô¤¬¸ÄÀ¤È¼«Í³¤Ç¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë»þÂå¤¬Íè¤¿¤È´î¤Ð¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤«¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¡£Â¿ÍÍÀ¤ÈÊñÀÝ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¿Í¤È°ã¤¦¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¿Í°Ê³°¤Ï¤À¤ì¤«¤é¤âÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤ÈÎ¢ÊÖ¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤ÁÀ¤Âå¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ¤òÇ§¤á¤ë´²ÍÆ¤ÊÂç¿Í¤ò±é¤¸¤Ä¤Ä¡¢¤É¤¦À¸¤¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤³¤Î¼Ò²ñ¤ò¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢»×¹Í¤ä²ÁÃÍ¤òÌîÊü¿Þ¤Ë³È»¶¤µ¤»¼ý½¦¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿º®¤È¤ó¤ò¼ã¼Ô¤Ë¤¿¤À»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡»ä¤¿¤ÁÂç¿Í¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤ÎÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤Ë¤É¤¦±þ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¼Ò²ñ¤ÎºÇ¿·»ö¾ð¤òÂª¤¨¤Ä¤Ä¡¢¹½Â¤Åª¤Ê¤Ò¤º¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤µ¤ì¤ëÉðÅÄ¤µ¤ó¤Î¥ï¥¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤´¼ÁÌä¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤ÈÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿Í¤ÎÀ¨¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤´ÁêÃÌ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸ÄÀ¡×¤ä¡Ö¼«Í³¡×¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂç¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«
¡Ö¸ÄÀ¡×¤È¡Ö¼«Í³¡×¤¬µÒÁØ¤Ë¸þ¤±¤¿¤¢¤ë¼ï¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Åª¤ÊÍÑ¸ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ï±ÔÉÒ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡ÖÂ¿ÍÍ¡×¤âÆ±¤¸¤¯¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÇÍ½¤á·èÄê¤µ¤ì¤¿ÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤Î¡ÖÂ¿ÍÍ¡×¤·¤«²æ¡¹¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤ªµ¤¤Å¤¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÈÏ°Ï¤ò°ìÊâ¤Ç¤âÆ§¤ß½Ð¤»¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë±ê¾å¤Î²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£µö¤µ¤ì¤ëÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤Î¡ÖÂ¿ÍÍ¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥«¥Ã¥³ÉÕ¤¤Î¡Ö¸ÄÀ¡×¤ä¡Ö¼«Í³¡×¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂç¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ºá¤Î°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤ÎÉðÅÄ¤µ¤ó¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ï¡¢¿¿Ùõ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¸«ÄÌ¤»¤ëÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢Åö¤´ÁêÃÌ¤â¤â¤Á¤í¤óÆÉ¼Ô¤¬¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÃÎÀ¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤¹¤é´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¼«¿È¤â¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¿¤Ó¿¤Ó¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢²¾¤Ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆË¾¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢²Ê³ØÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Çº¤Þ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¤¾¤Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¤¬
¡¡1970Ç¯Âå¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Í¸ý³Ø¼Ô¤¬¹Ô¤Ã¤¿¼Â¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¼Â¸³¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤½¤Î½¸ÃÄ¤ÏÀäÌÇ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦µÕÀâÅª¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¹¤µ¡¢°ÂÁ´¡¢À¶·é¤µ¡¢ËÉÙ¤Ê±Â¤Ê¤É²¿¤â¤«¤âÂ·¤Ã¤¿´Ä¶¤ò¥Í¥º¥ß¤ËÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Î¤¦¤Á¤Ï¸ÄÂÎ¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¥ª¥¹¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë³Êº¹¤¬À¸¤¸¡¢ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ª¥¹¤Ï¼å¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ù¡¼¥¿¥ª¥¹¤ò¹¶·â¤·¤ÆÇÓ½ü¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¥á¥¹¤¿¤Á¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ª¥¹¤Ë·²¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¥ª¥¹¤Ë¤â¥á¥¹¤ò¼é¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥á¥¹¤â¼«¤é¹¶·âÎÏ¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¤½¤ÎÊ¬¡¢Áã¤Å¤¯¤ê¤ÎÎÏ¤¬ºï¤¬¤ì¤Æ»Ò¥Í¥º¥ß¤ÎÀ¸Â¸Î¨¤¬Ã±Ä´¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¾¯»Ò²½¤Î»þÂå¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤È¤â¤Ê°é¤Æ¤é¤ìÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ÒÀ¤Âå¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»Ò°é¤Æ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÍÍÁê¤¬¿Ê¤à¤È°ÛÀ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¸òÈø¤¹¤é¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¥ª¥¹¡¢¥á¥¹¹½¤ï¤º¡¢»Ò¥Í¥º¥ß¤Þ¤ÇÈÈ¤¹¥ª¥¹¤¬¸½¤ì¤ë¡£¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¤¾¤Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¾¯»Ò²½¤Ï²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥Í¥º¥ß¤¿¤Á¤ÏÄ¶¹âÎð²½¼Ò²ñ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¿É¤¦¤¸¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼ã¤¤¥Í¥º¥ß¤¿¤Á¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÂ¾¸ÄÂÎ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø¿´¤ò»ý¤¿¤º¡¢¸òÈø¤Ê¤É¤Ï»ÅÊý¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°ÛÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡£´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¡£¤Ò¤¿¤¹¤éÌÓÁ¶¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤Ëµ±¤¯ÌÓÊÂ¤ß¤ÎÈþ¤·¤¤¸ÄÂÎ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤³¤Î½¸ÃÄ¤ÏÌÇË´¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼Â¸³¤ÏºÆ¸½À¤â³Î¤«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥Í¥º¥ß¤Î¼Â¸³¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯»Ò²½¡¢Ä¶¹âÎð²½¼Ò²ñ¡¢°ÛÀ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤¿¤º¼«Ê¬¤Î¿ÈÁ¶¤¤¤Ë¤À¤±»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¤ò¤«¤±¤ë¸ÄÂÎ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¸½¾Ý¤Ê¤É¡¢¿ÍÎà¤â¤È¤Æ¤âÂ¾¿Í»ö¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÇØ¶Ú¤ËÎä¤¿¤¤¤â¤Î¤¬Áö¤ê¤Þ¤¹¡£
º®¤È¤ó¤ÏÊ¡²»¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë
¡¡»ä¤¿¤Á¤¬¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º®¤È¤ó¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð²æ¡¹¤Ï·òÁ´¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤³¤Î¼Â¸³·ë²Ì¤¬¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£¡Ö¼¡À¤Âå¤Ëº®¤È¤ó¤ò»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ï³ëÆ£¤·¤Æ¤ª¤¤¤Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¤à¤·¤í¤½¤Îº®¤È¤ó¤ÏÊ¡²»¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉðÅÄ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤¬¼¡À¤Âå¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤ò½Å¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë»Ñ¤ò¤³¤¦¤·¤ÆÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤âÉðÅÄ¤µ¤ó¤ËÊï¤¤¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃ¸¡¹¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Î¤Î¤Ö¤³¡¿1975Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡£ÅìÆüËÜ¹ñºÝÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¡£µþÅÔ·Ý½ÑÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²ÊÇ¾¿À·Ð°å³ØÀì¹¶Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£°å³ØÇî»Î¡£2008Ç¯¤«¤é10Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÎ©¸¦µæ½ê¥Ë¥å¡¼¥í¥¹¥Ô¥ó¡Ê¹â¼§¾ìMRI¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ë¶ÐÌ³¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê¡Ù¡ØÇ¾¤«¤é¸«¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¡¢ÆâÅÄÌéºÈ»Ò¤È¤Î¶¦Ãø¡Ø¤Ê¤ó¤Ç²ÈÂ²¤òÂ³¤±¤ë¤Î¡©¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø¿·ÈÇ ¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤¼Â¾¿Í¤òµö¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥àÊ¸¸Ë¡Ë¡£
text¡§Atsuko Komine
¡ÊÃæÌî ¿®»Ò¡¿½µ´©Ê¸½ÕWOMAN 2024²Æ¹æ¡Ë