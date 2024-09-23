CHAGE¡¡ÁêÊýASKAÃ¦Âà¤«¤éÁá5Ç¯¡¡²»³Ú³èÆ°45¼þÇ¯·Þ¤¨¶á¶·Êó¹ð¡Ö¼ã¤¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎCHAGE¡Ê61¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖºäËÜÈþ±«¤Î¥Ç¥£¥¢¡¦¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖCHAGE¡¡and¡¡ASKA¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤éº£Ç¯¤Ç²»³Ú³èÆ°45¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëCHAGE¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥½¥í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤Þ¤µ¤«40Ç¯°Ê¾å¤ä¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÊý¤ÎASKA¤¬Ã¦Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤«¤éÁá¤¯¤â5Ç¯¤È¤¤¤¦»þ¤¬¤¿¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ï¼ã¤¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È°ì½ï¤ËÁÈ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥Ç¥â¥Æ¡¼¥×ºî¤ê¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÍ¤¬¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¼ã¼ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤¬¡ÈCHAGE¤µ¤ó¡ª¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¥Ô¥¢¥Î¤ÇÎ®¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¡È¤¢¡ª¤½¤ì¤¤¤¤¤Í¡¢¤¤¤¿¤À¤¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¤À¤«¤éº£¤Ï¥Ç¥â¥Æ¡¼¥×ºî¤ê¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¼ÑµÍ¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì¤ò¥é¥¤¥Ö¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬À¨¤¤¤¤¤¤¾Ð´é¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤ä¡Á¤³¤ì¤Ï¼¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤Èº£¸å¤Î²»³Ú³èÆ°¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡