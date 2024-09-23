»³ÍÛ¿·´´Àþ±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤ÇÂçº®Íð¡¡JRÇîÂ¿±Ø¤ÏÍ½ÄêÊÑ¹¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿ÍøÍÑµÒ¤Çº®»¨¡¡±¿Å¾¤Ï¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤íºÆ³«
»³ÍÛ¿·´´Àþ¤¬¹Åç¤È¾®ÁÒ´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç»ÏÈ¯¤«¤é5»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤ê±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ê¡¢3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤ÎÇîÂ¿±Ø¤Ïº®»¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³ÍÛ¿·´´Àþ¤¬¡¢¹Åç¤«¤é¾®ÁÒ¤Î´Ö¤Ç¾å²¼Àþ¤È¤â¤Ë»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢JRÇîÂ¿±Ø¤ÏÄ«¤«¤éÍ½ÄêÊÑ¹¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿ÍøÍÑµÒ¤Çº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
USJ¤Ë¸þ¤«¤¦Í½Äê¤ÎÍøÍÑµÒ¡§
¤Ê¤ó¤Ç¤¤ç¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£1Ê¬¤Ç¤âÁá¤¯ºÆ³«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Åìµþ¤Ë¸þ¤«¤¦Í½Äê¤ÎÍøÍÑµÒ¡§
¥µ¥¶¥ó¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¸«¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´Ö¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢Ìë´Ö¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÍÀþ¤ÎÊÝ¼éºî¶È¤ÎÃÙ¤ì¤¬¸¶°ø¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿Å¾¤Ï¡¢23Æü¸áÁ°11»þÈ¾²á¤®¤ËºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£