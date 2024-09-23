À¾Éð¡¦ÉðÆâ²ÆÚö¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦»³ùõÊ¡Ìé(C)Kyodo News

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÖÀ¾Éð¡ÝÆüËÜ¥Ï¥à¡×

¡ã9·î23Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡¡23²óÀï¡ä

»î¹ç³«»Ï 18¡§00

Àè¹¶¡§ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡¸å¹¶¡§À¾Éð

¢¡ ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º

¡Ê±¦¡ËÄ¹Ã«Àî

¡ÊÍ·¡Ë¸»ÅÄ

¡ÊÃæ¡ËÀ¾Àî

¡Ê»°¡Ëº´Æ£Î¶

¡Ê»Ø¡ËÌîÂ¼Âç

¡Ê°ì¡ËÊ¿¾Â

¡Êº¸¡Ë»³ÌîÊÕ

¡ÊÊá¡ËÃºÃ«

¡ÊÆó¡ËÂìß·

P. ÉðÆâ

¢¡ ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º

¡ÊÊá¡Ë·´»Ê

¡Ê»°¡ËÀ¶µÜ

¡Ê»Ø¡Ë¥ì¥¤¥¨¥¹

¡Êº¸¡Ë¿åÃ«

¡Ê±¦¡ËËüÇÈ

¡ÊÆó¡ËÀÐ°æ

¡Ê°ì¡Ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹

¡ÊÍ·¡ËÆàÎÉ´Ö

¡ÊÃæ¡Ë¾¾ËÜ¹ä

P. »³粼Ê¡Ìé