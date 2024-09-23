¾®³ØÀ¸¤¬´ë²è¤·¤¿¡Ö2000±ß¤ÎËºÇ¯²ñ¡×¶Ã¤¯¤Ù¤­ÍýÍ³¤¬È½ÌÀ¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´11Ëç)

¤¢¤ëÆü¡¢µ¢Âð¤·¤¿¡¢À±²Ï¤Ð¤è(@bayo_fantasy)¤µ¤ó¤Î¾®³ØÀ¸¤ÎÄ¹ÃË¤Ï¡¢¡ÖÍ§Ã£¤Ë¤ª²Û»Ò¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À±²Ï¤Ð¤è¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÍ§¿ÍÆ±»Î¤Î¤ª¤´¤ê¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡×¤È¡¢Í§Ã£¤¬ºâÉÛ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ë¤ÏÂÌ²Û»Ò²°¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÄ¹ÃË¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë»þ¡¢Â©»Ò¤ÏÀ±²Ï¤µ¤ó¤Ë¡Ö2000±ßÂß¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡£¤½¤Î¤ª¶â¤ÏK¤¯¤ó¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤¿ËºÇ¯²ñ¤ÎÈñÍÑ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¸åÆü¡¢K¤¯¤ó¤ÎÊì¿Æ¤«¤éÊÖ¶â¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢°ìÅÙ¤ÏÃÇ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¼«Âð¤ËK¤¯¤ó¿Æ»Ò¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£À±²Ï¤Ð¤è¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤Ëµ¯¤­¤¿¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¡Ø2000±ß»ý¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤Í¡ÙºÇ½ªÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£

©bayo_fantasy

©bayo_fantasy

©bayo_fantasy

©bayo_fantasy

©bayo_fantasy

©bayo_fantasy

©bayo_fantasy

©bayo_fantasy

©bayo_fantasy

À±²Ï¤Ð¤è¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ë¼Õºá¤ËË¬¤ì¤¿K¤¯¤ó¿Æ»Ò¤Ï¡¢¼Õºá¤ò¤·¤Æ¤ª¶â¤òÊÖ¶â¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î1·ï¤Ç¥â¥ä¥â¥ä¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿À±²Ï¤Ð¤è¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Õºá¤ò¼õ¤±¤Æµ¤»ý¤Á¤¬À²¤ì¡¢Ìµ»ö¤ËÏÂ²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£¶âÁ¬¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤ò°ú¤­µ¯¤³¤·¡¢¤È¤­¤Ë¤Ï¤ª¤´¤Ã¤¿Â¦¤È¤ª¤´¤é¤ì¤¿Â¦¤Î¿ÆÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¿Æ»Ò¤Ç¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¡Ö¤ª¤´¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ª¶â¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ëー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ö¥ëÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤³¤ÎÌ¡²è¤ÎÇØ·Ê¡¦À©ºîÎ¢ÏÃ¤¬¡Ö¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô¡×note¤ÇÆÉ¤á¤Þ¤¹

Ⓒ¥Þ¥Þ¥ê

º£²ó·ÇºÜ¤·¤¿Ì¡²è¡Ø2000±ß»ý¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤Í¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸¼Ô¤ÈÃø¼Ô¡¦À±²Ï¤Ð¤è¤µ¤ó¤¬ÂÐÃÌ¤·¤¿µ­»ö¤¬note¸ÂÄê¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤â¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£

µ­»öºîÀ®: ¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô

¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë