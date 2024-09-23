²ÆËÜ¤¢¤µ¤ß¡¢²ÚÔú¥Ü¥Ç¥£±Ç¤¨¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÌë¤Î¤ª»¶Êâ¤Ø¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¿Í¤µ¤ó¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²ÆËÜ¤¢¤µ¤ß¤¬18Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¤Û¤Ã¤½¤êÆó¤ÎÏÓ¤ÇÃå¤³¤Ê¤¹¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È2ÅÀ¡Û²ÆËÜ¤¢¤µ¤ß¡¢»×¤ï¤º¸«¹û¤ì¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ
¡ÈÆðÂÎ¥°¥é¥É¥ë¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë²ÆËÜ¤¢¤µ¤ß¡£¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥°¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¥°¥é¥É¥ëÁíÁªµó¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÎáÏÂ¤Î¥Ï¥¤¥ì¥°¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÆËÜ¤Ï18Æü¡¢¡ÖÌë¤Î¤ª»¶Êâ¡×¤ÈInstagram¤ò¹¹¿·¡£²ÚÔú¥Ü¥Ç¥£¤¬±Ç¤¨¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¹¥¤ß¤ÇåºÎï¤Ç¤ªÃãÌÜ¡×¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¤è ¸«¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤Ë¹¹¤ËËá¤¤¬³Ý¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¤Þ¤µ¤Ë¤ªÉ±ÍÍ¡Ä²ÆËÜ¤¢¤µ¤ß¡¢½ãÇò¥É¥ì¥¹¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È2ÅÀ¡Û²ÆËÜ¤¢¤µ¤ß¡¢»×¤ï¤º¸«¹û¤ì¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ
¡ÈÆðÂÎ¥°¥é¥É¥ë¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë²ÆËÜ¤¢¤µ¤ß¡£¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥°¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¥°¥é¥É¥ëÁíÁªµó¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÎáÏÂ¤Î¥Ï¥¤¥ì¥°¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÆËÜ¤Ï18Æü¡¢¡ÖÌë¤Î¤ª»¶Êâ¡×¤ÈInstagram¤ò¹¹¿·¡£²ÚÔú¥Ü¥Ç¥£¤¬±Ç¤¨¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¹¥¤ß¤ÇåºÎï¤Ç¤ªÃãÌÜ¡×¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¤è ¸«¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤Ë¹¹¤ËËá¤¤¬³Ý¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¤Þ¤µ¤Ë¤ªÉ±ÍÍ¡Ä²ÆËÜ¤¢¤µ¤ß¡¢½ãÇò¥É¥ì¥¹¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×