¡ÖÇ¯Îð¥®¥ã¥Ã¥×È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×39ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ¥â¡¼Ì¼¥¨¡¼¥¹¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡ÖËèÇ¯¹¹¿·¤¹¤ëÈþ¤·¤µ¡×
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç²Î¼ê¤Î¸åÆ£¿¿´õ¤¬23Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¼«¿È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡¢¹õ¥³¡¼¥Ç¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸åÆ£¤Ï¡Ö9/23¡¡39ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£30Âå¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¡£LIVE¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£°ìÇ¯¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤»öÂô»³¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¹õ¥³¡¼¥Ç¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤ÇÂç¤¤ÊÃÂÀ¸¥±¡¼¥¤ÎÉ÷Á¥¤ò·Ç¤²¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÁÇÅ¨¤Ê¤´¤Ã¤Á¤ó¤Ç¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¤´¤Ã¤Á¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£Âç¹¥¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤º¤Ã¤È²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö³°¸«¤«¤é¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤Ç¯Îð¥®¥ã¥Ã¥×¡ª¡¡ËèÇ¯¹¹¿·¤¹¤ëÈþ¤·¤µ¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤¬1ÈÖ¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£