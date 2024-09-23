¶Ó¿¥·½¡¢¾®ÅÄ³®¿Í¤ÈÂÐÃÌ¡¡¤È¤â¤Ë25Æü³«Ëë¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì
¡¡ÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Ç¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì¤Î¶Ó¿¥·½¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ë¤È¡¢º£²Æ¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¤ÇÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤òÀ©¤·¤¿¾®ÅÄ³®¿Í¡ÊÅì³¤Íý²½¡Ë¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÎ×¤ó¤À¡£34ºÐ¤Î¶Ó¿¥¤Ï18ºÐ¤Î¾®ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃçÎÉ¤·¤È¤¤¤¦¤Ë¤ÏÇ¯¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢Âç¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Ï25Æü¤ËÆ±²ñ¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ëÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¶Ó¿¥¤Ï¡ÖÁ´ÎÏ¤ÇÎ×¤à¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯Â¿¤¯»î¹ç¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ°ÊÍè¡¢½é¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤ë¾®ÅÄ¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î»þ¤è¤êÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¡£¾¡¤Á¤¿¤¤¤·¡¢À¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡£»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ÑÀï¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£