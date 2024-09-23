¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¿ÀÃ«¤â¤Á¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¢£Á°²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
°é»ù¤òºÊ¤Ë´ÝÅê¤²¤Ë¤·¤Æ¤­¤¿¥´¥í¡¼¡£ºÊ¤¬¿¦¾ìÉüµ¢¤¹¤ë¤¿¤áÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢Â©»Ò¡¦¥à¥µ¥·¤ÎÀ¤ÏÃ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥â¡¼¥ë¤ËÃå¤­¡¢¥­¥Ã¥º¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥à¥µ¥·¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¼«Ê¬¤Ï¼ñÌ£¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÊ¡¦¥ß¥µ¥­¤¬¹çÎ®¤··ãÅÜ¤·¡¢¥à¥µ¥·¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤È¤ªÅ¹¤Î¿Í¤«¤é¤âÃí°Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£²È¤Ëµ¢¤ë¤È¥ß¥µ¥­¤Ï¥´¥í¡¼¤¬Éã¿Æ¼º³Ê¤Ç¤â¤¦¥à¥µ¥·¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹ð¤²¤Þ¤¹¡£¥´¥í¡¼¤Ï¡Ö1²ó´Ö°ã¤¨¤¿¤À¤±¡×¤À¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä

»Ò°é¤Æ¤Ï¤¤¤Ä¤â´í¸±¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»


Âç»ö¤Ë°é¤Æ¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ë¡Ä


¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â


¤³¤ì¤Þ¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤ò¤â¤Ã¤ÆÂç»ö¤ËÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¥ß¥µ¥­¡£

¤º¤Ã¤ÈÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¿²¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ç¤¹¤é¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤·¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¡£

²¿ÅÙ¤âÉÔ°Â¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ã¤È2ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç°é¤Æ¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊºÊ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁÛÁü¤¹¤é¤»¤º¤Î¤Û¤Û¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥´¥í¡¼¤Ë¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆÊò¤ì¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¤È¤¦¤È¤¦¥ß¥µ¥­¤«¤é¡ÖÎ¥º§¡×¤ò¹ð¤²¤ë¸ÀÍÕ¤¬¡£¥Ï¥Ã¥­¥ê¸À¤Ã¤Æ¥ß¥µ¥­¤ËÆ±¾ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·È¿ÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¤É¤¦¤¹¤ë¥´¥í¡¼!?

(¿ÀÃ«¤â¤Á)