³¤ÊÝºÇÂç¤ÎÎý½¬Á¥¡Ö¤¤¤Ä¤¯¤·¤Þ¡×°ìÈÌ¸ø³«¡¡ÁàÂÉ¼¼¤Ë²Ã¤¨·±Îý¤Ç¼ÂºÝ¤ËÁàÂÉ¤Ç¤¤ëÉô²°¤ò½éÆ³Æþ¡¡³¤¾åÊÝ°ÂÂç¤Î¹Ò³¤¼Â½¬¤Ç²£ÉÍ¹Á¤Ë½éÆþ¹Á
³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÇºÇÂç¤ÎÎý½¬Á¥¡Ö¤¤¤Ä¤¯¤·¤Þ¡×¤¬¤¤ç¤¦¡¢²£ÉÍ¹Á¤Ë½é¤á¤ÆÆþ¹Á¤·¡¢°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤¯¤·¤Þ¡×¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤¿³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎºÇ¿·±Ô¤ÎÎý½¬Á¥¤Ç¡¢Á´Ä¹134¥á¡¼¥È¥ë¡¢5500¥È¥ó¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎý½¬Á¥¤ÇºÇ¤âÂç¤¤ÊÁ¥¤Ç¤¹¡£
³¤¾åÊÝ°ÂÂç³Ø¹»¤Î¸¦½¤À¸¤ò¾è¤»¡¢¹Ò³¤¼Â½¬¤Ç¤¤ç¤¦½é¤á¤Æ²£ÉÍ¹Á¤ËÆþ¹Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¤³¤ÎÁ¥¤Ë¤ÏÁàÂÉ¼¼¤È¡¢·±Îý¤Î¤¿¤á¤ÎÁàÂÉ¼¼¤¬¤â¤¦1¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÁàÂÉ¼¼¤Î¿¿²¼¤Ë¤Ï¡¢·±Îý¤Ç¼ÂºÝ¤ËÁ¥¤òÁàÂÉ¤Ç¤¤ë¼Â½¬Á¥¶¶¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉô²°¤ò³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ç½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á¥Æâ¤ò¸«³Ø¤·¤¿¿Í
¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡£Á¥¤òÆ°¤«¤¹¥Ï¥ó¥É¥ë¤È¤«¡¢¤¢¤È¤Ï¥ì¡¼¥À¡¼¤È¤«¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×
Á¥¤òÅç¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¡¢³¤Æñµß½õ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡ÖÆÃ¼ìµßÆñÂâ¡×¤¬Äà¤ê¿Í¤òµß½õ¤¹¤ë·±Îý¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µß½õÍÑ¤Î¥í¡¼¥×¤òÄ¥¤ëºî¶È¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£