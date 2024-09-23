¡Ú¶»Æù³×Ì¿¡ÛÃ¯¤è¤ê·Ü¶»Æù¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¬¹Í°Æ¤Î¡Ö¥ä¥Ð¤¤¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Á¥¥ó¡×¤ËÄ©Àï¡ª»ÝÌ£¤Þ¤ß¤ì～♡
Ã¯¤è¤ê¤â·Ü¤à¤ÍÆù¤ò°¦¤·¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÊÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¤À¤ì¥¦¥Þ¤µ¤ó¤¬¡Ö·Ü¤à¤ÍÆù¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò1000ÇÜ°ú¤¾å¤²¤ë¡×ºÇ¶¯¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ï¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Ý¥Æ¥È¤Ê¤é¤Ì¡Ö¥ä¥Ð¤¤¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Á¥¥ó¡×¡£·Ü¤à¤ÍÆù¤òºÙ¤«¤¯¹ï¤ß¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Ý¥Æ¥ÈÉ÷¤ËÍÈ¤²¾Æ¤¤¹¤ë¡¢ºÇ¹â¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤·Ü¤à¤ÍÆùÎÁÍý¤È¤Î¤³¤È¡£²¼Ì£¤Ë¥Þ¥è¥Íー¥º¤Èº½Åü¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¬¤Á¤Ê¤à¤ÍÆù¤¬¥¸¥åー¥·ー¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¢ö
¥ê¥å¥¦¥¸¡Ø¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ð¥«¿©¤¨¤Þ¤¹¡Ù ¤ªÆù¤¬100ÇÜ½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·Ü¤à¤ÍÆù¡×¤ËÄ©Àï¡ª
·Ü¤à¤ÍÆù¤ò°¦¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÊÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¡É¥ä¥Ð¤¤¡É·Ü¤à¤ÍÆùÎÁÍý¤È¤Ï¡©
154Ëü¿Í¤¬ÅÐÏ¿¤¹¤ë¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÎÁÍý¤È¶Ú¥È¥ì¤¬Âç¹¥¤¤ÊÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¤À¤ì¥¦¥Þ¤µ¤ó¡£
ËÜÆü¤Ï¡¢¤À¤ì¥¦¥Þ¤µ¤ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò1000ÇÜ°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥ä¥Ð¤¤¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Á¥¥ó¡×¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡ª
YouTube¤Ç51Ëü²ó¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤¥ì¥·¥Ô¡£·Ü¤à¤ÍÆù¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤ì¥¦¥Þ¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½ºî¤ì¤ë¡É¥ä¥Ð¤¤¤¯¤é¤¤¡É¤ª¤¤¤·¤¤·Ü¤à¤ÍÆùÎÁÍý¤Ê¤Î¤À¡£¤Ï¤Æ¤µ¤Æ¡¢¤½¤Î¤ªÌ£¤ä¤¤¤«¤Ë⁉
·Ü¤à¤ÍÆù¤Î¤ª¤¤¤·¤µ1000ÇÜÁý⁉¡Ö¥ä¥Ð¤¤¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Á¥¥ó¡×¤ÎºàÎÁ¤Èºî¤êÊý
¡ÚºàÎÁ¡Û1¿ÍÊ¬
·Ü¤à¤ÍÆù¡Ä1Ëç
º½Åü¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¤·¤ç¤¦¤æ¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¥³¥ó¥½¥á¡ÊðùÎ³¡Ë¡Ä¾®¤µ¤¸1
ÊÒ·ªÊ´¡ÄÂç¤µ¤¸4
¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡ÄÅ¬ÎÌ
¥Þ¥è¥Íー¥º¡ÄÂç¤µ¤¸1
¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¥Á¥åー¥Ö¡Ë¡Ä3cm¡¡¢¨À¸¤Î¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ê¤é1/2¤«¤±
¢¡Ì£ÊÑ¡¡¢¨¤ª¹¥¤ß¤Ç
¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡ÄÅ¬ÎÌ
¥Þ¥è¥Íー¥º¡ÄÅ¬ÎÌ
¥Þ¥¹¥¿ー¥É¡ÄÅ¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ·Ü¤à¤ÍÆù¤ÏÈé¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤ÞºÙ¤«¤¯¹ï¤ß¤Þ¤¹¡£
ºÙ¤«¤¯¹ï¤à¤³¤È¤Ç¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤ÎÁ¡°Ý¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²Ð¤âÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥µ¤Ä¤«¤º¤ä¤ï¤é¤«¤¯»Å¾å¤¬¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥´¥í¤Ã¤È¤·¤¿Æù¤Î¿©´¶¤â±é½Ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢·Ü¤Ò¤Æù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤òºÙ¤«¤¯¹ï¤ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
2. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë1¤òÆþ¤ì¡¢º½Åü¡¢¥³¥ó¥½¥á¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¥Þ¥è¥Íー¥º¡¢¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯Ùæ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥è¥Íー¥º¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿Ý¤ÈÌý¤Ë¤ÏÆù¤ÎÊÝ¿åÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢²ÃÇ®¤·¤Æ¤â¿åÊ¬¤¬Èô¤Ó¤Ë¤¯¤¯¥¸¥åー¥·ー¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
3. 2¤ËÊÒ·ªÊ´¤òÆþ¤ì¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤Ë¤Þ¤Ö¤¹¤è¤¦¤Ë¤µ¤Ã¤¯¤ê¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
4. Ä¾·Â20cm～23cm¤¯¤é¤¤¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£Ìý¤ÎÎÌ¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥óÁ´ÂÎ¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤ë¤¯¤é¤¤¡£
Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Ìý¤¬²¹¤Þ¤Ã¤¿¤é3¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¹¤²¤Þ¤¹¡£
¾Æ¤¿§¤¬ÊÒÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤é¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎ¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¡¢·ÜÆù¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢²Ð¤ò¤È¤á¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥Úー¥Ñー¤Î¾å¤ÇÌý¤ò¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Èー¥¿¥ë¤Ç8Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·ÜÆù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¿µ½Å¤Ë¾Æ¤¤¹¤®¤¿¤«¤â¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
5. 4¤ò¤ª»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì£ÊÑ¤Ç¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢¥Þ¥è¥Íー¥º¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¥É¤ò¤Ä¤±¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Åº¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Ä´Íý»þ´Ö¤Ï¡¢15Ê¬¡£Æñ¤·¤¤¹©Äø¤â¤Ê¤¯¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¤·¤¿¡£Æù¥À¥ÍÁ´Éô¤ò°ìµ¤¤Ë¥É¥ó¤ÈÂç¤¤¯¾Æ¤¯¤Î¤Ç¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤ËÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤ì¥¦¥Þ¤µ¤ó¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¥Ú¥í¥ê¤È¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¿ÍÊ¬¤¯¤é¤¤¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Ý¥Æ¥È¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤·¤Æ¿ôËç¾Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤â¤Ä¤±¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
¤ª¤ª～¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Ý¥Æ¥È¤Î¥Á¥¥óÈÇ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£É½ÌÌ¤¬¥¶¥¯¥¶¥¯¤Ç¡¢Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¥¸¥åー¥·ー¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¾Æ¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥è¥Íー¥º¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤«¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤Ï¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤Ç¤¹¡£
Ì£ÉÕ¤±¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡£Ä´Ì£ÎÁ¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê²¼Ì£¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥½¥á¤Î»ÝÌ£¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÎÉ÷Ì£¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì£¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¥¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È¤è¤ê¹á¤Ð¤·¤µ¤ÈÆùÆù¤·¤µ¤¬¤¢¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
Ì£ÊÑ¤Ç¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢¥Þ¥è¥Íー¥º¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¥É¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Ý¥Æ¥ÈÆ±ÍÍ¡¢¤É¤ì¤â¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤â½½Ê¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢¥Þ¥è¥Íー¥º¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¥É¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤è¤ê¥³¥¯¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¡¢¿©Íß¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤ì¥¦¥Þ¤µ¤ó¤Î¡Ö¥ä¥Ð¤¤¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Á¥¥ó¡×¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ê¤À¤ì¥¦¥Þ¤µ¤ó¤Î¡É·Ü¤à¤ÍÆù°¦¡É¤ò´¶¤¸¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ç¤·¤¿¡£¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¬¤Á¤Ç¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤Ê·Ü¤à¤ÍÆù¤ò¡É¥³¥¯»Ý¤ä¤ï¤é¤«¥¸¥åー¥·ー¡É¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò1000ÇÜ¡Ä¤¤¤ä10ÇÜ¤¯¤é¤¤°ú¤¾å¤²¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÎÁÍý¤Ç¤·¤¿¡£ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥ê¥å¥¦¥¸¡Ø¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ð¥«¿©¤¨¤Þ¤¹¡Ù ¤ªÆù¤¬100ÇÜ½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·Ü¤à¤ÍÆù¡×¤ËÄ©Àï¡ª
·Ü¤à¤ÍÆù¤ò°¦¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÊÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¡É¥ä¥Ð¤¤¡É·Ü¤à¤ÍÆùÎÁÍý¤È¤Ï¡©
154Ëü¿Í¤¬ÅÐÏ¿¤¹¤ë¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÎÁÍý¤È¶Ú¥È¥ì¤¬Âç¹¥¤¤ÊÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¤À¤ì¥¦¥Þ¤µ¤ó¡£
ËÜÆü¤Ï¡¢¤À¤ì¥¦¥Þ¤µ¤ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò1000ÇÜ°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥ä¥Ð¤¤¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Á¥¥ó¡×¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡ª
YouTube¤Ç51Ëü²ó¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤¥ì¥·¥Ô¡£·Ü¤à¤ÍÆù¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤ì¥¦¥Þ¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½ºî¤ì¤ë¡É¥ä¥Ð¤¤¤¯¤é¤¤¡É¤ª¤¤¤·¤¤·Ü¤à¤ÍÆùÎÁÍý¤Ê¤Î¤À¡£¤Ï¤Æ¤µ¤Æ¡¢¤½¤Î¤ªÌ£¤ä¤¤¤«¤Ë⁉
·Ü¤à¤ÍÆù¤Î¤ª¤¤¤·¤µ1000ÇÜÁý⁉¡Ö¥ä¥Ð¤¤¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Á¥¥ó¡×¤ÎºàÎÁ¤Èºî¤êÊý
¡ÚºàÎÁ¡Û1¿ÍÊ¬
·Ü¤à¤ÍÆù¡Ä1Ëç
º½Åü¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¤·¤ç¤¦¤æ¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¥³¥ó¥½¥á¡ÊðùÎ³¡Ë¡Ä¾®¤µ¤¸1
ÊÒ·ªÊ´¡ÄÂç¤µ¤¸4
¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡ÄÅ¬ÎÌ
¥Þ¥è¥Íー¥º¡ÄÂç¤µ¤¸1
¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¥Á¥åー¥Ö¡Ë¡Ä3cm¡¡¢¨À¸¤Î¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ê¤é1/2¤«¤±
¢¡Ì£ÊÑ¡¡¢¨¤ª¹¥¤ß¤Ç
¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡ÄÅ¬ÎÌ
¥Þ¥è¥Íー¥º¡ÄÅ¬ÎÌ
¥Þ¥¹¥¿ー¥É¡ÄÅ¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ·Ü¤à¤ÍÆù¤ÏÈé¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤ÞºÙ¤«¤¯¹ï¤ß¤Þ¤¹¡£
ºÙ¤«¤¯¹ï¤à¤³¤È¤Ç¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤ÎÁ¡°Ý¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²Ð¤âÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥µ¤Ä¤«¤º¤ä¤ï¤é¤«¤¯»Å¾å¤¬¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥´¥í¤Ã¤È¤·¤¿Æù¤Î¿©´¶¤â±é½Ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢·Ü¤Ò¤Æù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤òºÙ¤«¤¯¹ï¤ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
2. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë1¤òÆþ¤ì¡¢º½Åü¡¢¥³¥ó¥½¥á¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¥Þ¥è¥Íー¥º¡¢¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯Ùæ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥è¥Íー¥º¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿Ý¤ÈÌý¤Ë¤ÏÆù¤ÎÊÝ¿åÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢²ÃÇ®¤·¤Æ¤â¿åÊ¬¤¬Èô¤Ó¤Ë¤¯¤¯¥¸¥åー¥·ー¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
3. 2¤ËÊÒ·ªÊ´¤òÆþ¤ì¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤Ë¤Þ¤Ö¤¹¤è¤¦¤Ë¤µ¤Ã¤¯¤ê¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
4. Ä¾·Â20cm～23cm¤¯¤é¤¤¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£Ìý¤ÎÎÌ¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥óÁ´ÂÎ¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤ë¤¯¤é¤¤¡£
Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Ìý¤¬²¹¤Þ¤Ã¤¿¤é3¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¹¤²¤Þ¤¹¡£
¾Æ¤¿§¤¬ÊÒÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤é¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎ¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¡¢·ÜÆù¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢²Ð¤ò¤È¤á¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥Úー¥Ñー¤Î¾å¤ÇÌý¤ò¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Èー¥¿¥ë¤Ç8Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·ÜÆù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¿µ½Å¤Ë¾Æ¤¤¹¤®¤¿¤«¤â¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
5. 4¤ò¤ª»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì£ÊÑ¤Ç¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢¥Þ¥è¥Íー¥º¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¥É¤ò¤Ä¤±¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Åº¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Ä´Íý»þ´Ö¤Ï¡¢15Ê¬¡£Æñ¤·¤¤¹©Äø¤â¤Ê¤¯¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¤·¤¿¡£Æù¥À¥ÍÁ´Éô¤ò°ìµ¤¤Ë¥É¥ó¤ÈÂç¤¤¯¾Æ¤¯¤Î¤Ç¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤ËÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤ì¥¦¥Þ¤µ¤ó¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¥Ú¥í¥ê¤È¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¿ÍÊ¬¤¯¤é¤¤¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Ý¥Æ¥È¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤·¤Æ¿ôËç¾Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤â¤Ä¤±¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
¤ª¤ª～¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Ý¥Æ¥È¤Î¥Á¥¥óÈÇ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£É½ÌÌ¤¬¥¶¥¯¥¶¥¯¤Ç¡¢Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¥¸¥åー¥·ー¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¾Æ¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥è¥Íー¥º¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤«¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤Ï¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤Ç¤¹¡£
Ì£ÉÕ¤±¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡£Ä´Ì£ÎÁ¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê²¼Ì£¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥½¥á¤Î»ÝÌ£¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÎÉ÷Ì£¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì£¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¥¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È¤è¤ê¹á¤Ð¤·¤µ¤ÈÆùÆù¤·¤µ¤¬¤¢¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
Ì£ÊÑ¤Ç¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢¥Þ¥è¥Íー¥º¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¥É¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Ý¥Æ¥ÈÆ±ÍÍ¡¢¤É¤ì¤â¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤â½½Ê¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢¥Þ¥è¥Íー¥º¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¥É¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤è¤ê¥³¥¯¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¡¢¿©Íß¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤ì¥¦¥Þ¤µ¤ó¤Î¡Ö¥ä¥Ð¤¤¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Á¥¥ó¡×¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ê¤À¤ì¥¦¥Þ¤µ¤ó¤Î¡É·Ü¤à¤ÍÆù°¦¡É¤ò´¶¤¸¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ç¤·¤¿¡£¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¬¤Á¤Ç¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤Ê·Ü¤à¤ÍÆù¤ò¡É¥³¥¯»Ý¤ä¤ï¤é¤«¥¸¥åー¥·ー¡É¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò1000ÇÜ¡Ä¤¤¤ä10ÇÜ¤¯¤é¤¤°ú¤¾å¤²¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÎÁÍý¤Ç¤·¤¿¡£ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£