¡ÚMLB¡Û¡Ö¿·¿Í²¦¤ËÌ¾¾è¤ê¡×15¾¡¤òµó¤²¤¿º£±Ê¾ºÂÀ¤òÃÏ¸µ»æ¤¬¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¡¡»Ø´ø´±¤Ïº£±Ê¤Î¡ÈÃµµæ¿´¡É¤ò¾Î»¿
¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£7²ó¤ò4Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢º£µ¨15¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
º£±Ê¤Ï¤³¤ì¤Ç¼«¿È6Ï¢¾¡¡£2012Ç¯¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡ÊÅö»þ¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ë¤È¡¢16Ç¯¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡ÊÆ±¥É¥¸¥ãー¥¹¡Ë¤¬»ý¤ÄÆüËÜÁª¼ê¤ÎºÇÂ¿¾¡ÍøµÏ¿¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡¤È¤·¤¿¡£
¢£Èà¤Ï¡ÖÈà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥æー¥â¥¢¤Î¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
Ï¢¾¡Ãæ¤Îº£±Ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤âÎÏÅê¡£7²ó¤ò6°ÂÂÇ4Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢ËÜµòÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇï¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£º£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡¢15¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.91¡£¾¡Íø¿ô¤ÈËÉ¸æÎ¨¤Ç¥Ê¡¦¥êー¥°3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏ¸µ»æ¡Ø¥·¥«¥´¡¦¥È¥ê¥Ó¥åー¥ó¡Ù¤Ï¡Öº£±Ê¾ºÂÀ¤¬7²ó´°Éõ¤Ç¿·¿Í²¦¸õÊä¤ËÌ¾¾è¤ê¡¡¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤Ï5ー0¤Ç¾¡Íø¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥Ô¥Ã¥Ä¥Ðー¥°¤Î¥Ýー¥ë¡¦¥¹¥ー¥ó¥º¤¬ºÇÍÎÏ¸õÊä¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤Ï¿·¿Í²¦¸õÊä¤ËÆþ¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¥Ýー¥ë¡¦¥¹¥ー¥ó¥ºÅê¼ê¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥Ñ¥¤¥ìー¥Ä¤ËÆþÃÄ¡£º£µ¨¤Îµå±ã¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÃíÌÜ¤Î¥ëー¥ー¤Ç¡¢ºÇÂ®164¥¥í¤Î¹äÏÓÅê¼ê¡£º£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï11¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.99¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÅêÉ¼·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ë¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¤Î¥¤¥Þ¥Ê¥¬¤Î³èÌö¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥«¥Ö¥¹»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ´¿è¤·¤¿¡£
¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï³Ú¤·¤¤¡£Èà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥æー¥â¥¢¤Î¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÅêµå´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°Û¤Ê¤ë¥ëー¥Æ¥£¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ï¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤è¡×¤Èº£±Ê¤ÎÈ¯ÁÛÎÏ¤Ë°ìÌÜÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÈà¤ÎÃµµæ¿´¤³¤½¤¬¡¢À®Ä¹¤ÈÊÑ²½¡¢¤½¤·¤Æ¾¯¤·¤Ç¤âÎÉ¤¯¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ë¸þ¾å¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¼«Ê¬¤Îµ»½Ñ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë³Ø½¬¼Ô¤ÎÆÃÄ§¤À¡×¤Èº£±Ê¤òÀä»¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
MLB¸ø¼°¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿º£±Ê¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÆ°²è¤Ë¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤À¤±¤É»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¤¥Þ¥Ê¥¬2À¤¡Êº£±Ê¤Î°¦¾Î¡Ë¤¬2024Ç¯¤Ç¤â¤Ã¤È¤â°õ¾ÝÅª¤ÊÁª¼ê¤À¡×¡Ö¥ëー¥ー¤Î15¾¡3ÇÔ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ï¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥ëー¥ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡Ê¿·¿Í²¦¡Ë¡×¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥µ¥¤¥ä¥ó¥°ÅêÉ¼¥È¥Ã¥×3¤Ë¤ÏÆþ¤ë¤À¤í¤¦¡×¡Ö¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¤¥Þ¥Ê¥¬2À¤¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÇºÇ¤â²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×Áª¼ê¤À¡×¤Ê¤Éº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£±Ê¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Î»Ä¤ê6»î¹ç¤Ç¡¢¤¢¤È¤â¤¦1»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄÍ½Äê¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤ÎºÇÂ¿¾¡ÍøµÏ¿¤ËÆÏ¤¯¤Î¤«¡£¿·¿Í²¦¤Î¹ÔÊý¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£