ÊÛ¸î»Î¤äÀÇÍý»Î¤Ê¤É»Î¶È¤ÎÃËÀ­²ñ°÷ÂÐ¾Ý¡ª¥¢¥Ã¥È¡¦¥¤¡¼¥º¡Ö¥µ¥à¥é¥¤·ëº§ÁêÃÌ½ê¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¥¢¥Ã¥È¡¦¥¤¡¼¥º¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤äÀÇÍý»Î¤Ê¤É»Î¶È¤ÎÃËÀ­²ñ°÷¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿·ëº§ÁêÃÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥µ¥à¥é¥¤·ëº§ÁêÃÌ½ê¡×¤ò¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¡¢2024Ç¯9·î23Æü¤è¤ê²ñ°÷¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¡£

 

¥¢¥Ã¥È¡¦¥¤¡¼¥º¡Ö¥µ¥à¥é¥¤·ëº§ÁêÃÌ½ê¡×

 

¥¢¥Ã¥È¡¦¥¤¡¼¥º¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤äÀÇÍý»Î¤Ê¤É»Î¶È¤ÎÃËÀ­²ñ°÷¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿·ëº§ÁêÃÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥µ¥à¥é¥¤·ëº§ÁêÃÌ½ê¡×¤ò¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¡¢2024Ç¯9·î23Æü¤è¤ê²ñ°÷¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£

 

¡»»Î¶ÈÀìÌç¤Ç°Â¿´¤Î½Ð²ñ¤¤

»Î¶È¤ÎÃËÀ­¤È½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤ÆÈ¿È½÷À­¤Ë¸þ¤±¡¢¿¦¶È¤¬ÌÀ³Î¤ÊÁê¼ê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄó¶¡¡£

°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë½Ð²ñ¤¤¤ò½Å»ë¤·¡¢½é²ó¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍýÁÛ¤ÎÁê¼ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ç¤¦¡£

¡»¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¼é¤ë¥·¥¹¥Æ¥à

ÅöÁêÃÌ½ê¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Î¸ø³«¤Ï°ìÀÚ¹Ô¤ï¤º¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÂº½Å¤·¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½¡£

°Â¿´¤·¤Æ½Ð²ñ¤¤¤òÃµ¤»¤ë´Ä¶­¤òÄó¶¡¡£

¡»¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÎÁ¶âÂÎ·Ï

½é´üÅÐÏ¿Èñ5Ëü±ß¡¢Ç¯´Ö¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÊÝ´ÉÎÁ1Ëü±ß¤Î¤ß¡£

·î²ñÈñ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¾Ò²ðÀ®Î©»þ¤Î¤ß¤Î¾Ò²ðÎÁÀ©¤òºÎÍÑ¡£

¡»¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÃÌ¤ÎÆ³Æþ

½é²ó¤ÎÌÌÃÌ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢Ë»¤·¤¤¸½Âå¿Í¤Ë¤âÂÐ±þ¡£

¼ê·Ú¤ËÍ×Ë¾¤ò¤ªÊ¹¤­¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ÊÛ¸î»Î¤äÀÇÍý»Î¤Ê¤É»Î¶È¤ÎÃËÀ­²ñ°÷ÂÐ¾Ý¡ª¥¢¥Ã¥È¡¦¥¤¡¼¥º¡Ö¥µ¥à¥é¥¤·ëº§ÁêÃÌ½ê¡× appeared first on Dtimes.