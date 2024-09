アット・イーズは、弁護士や税理士など士業の男性会員のみを対象とした結婚相談サービス「サムライ結婚相談所」を新たに立ち上げ、2024年9月23日より会員の募集を開始。

アット・イーズ「サムライ結婚相談所」

〇士業専門で安心の出会い

士業の男性と出会いたい独身女性に向け、職業が明確な相手との出会いを提供。

安心感のある出会いを重視し、初回ヒアリングを通じて、理想の相手をしっかりと伺う。

〇プライバシーを守るシステム

当相談所では、プロフィールの公開は一切行わず、プライバシーを尊重したマッチングを実現。

安心して出会いを探せる環境を提供。

〇シンプルな料金体系

初期登録費5万円、年間プロフィール保管料1万円のみ。

月会費は不要で、紹介成立時のみの紹介料制を採用。

〇オンライン面談の導入

初回の面談はオンラインで実施し、忙しい現代人にも対応。

手軽に要望をお聞きし、最適なマッチングをサポートします。

