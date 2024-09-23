¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»2000Ã¥»°¿¶¤òÃ£À®¡¡ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î²÷µó
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê38¡Ë¤¬¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»2000Ã¥»°¿¶¤òÃ£À®¡£
ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î²÷µó¤Ç¤¹¡£
¥á¥¸¥ã¡¼13Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿»°¿¶¤Ï1994¸Ä¡£
¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¤¬¡¢½é²ó¤«¤é¿¤Ó¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¡¢±Ô¤¯Íî¤Á¤Æ¶Ê¤¬¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤âÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤òÉð´ï¤Ë¼¡¡¹¤È»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÄÌ»»2000Ã¥»°¿¶¤ËÅþÃ£¡£
¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ëºÝ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡£
38ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¤Þ¤¿1¤ÄÎò»Ë¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï3ÎÝ¤¹¤éÆ§¤Þ¤»¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¡¢7²ó¤òÅê¤²Ìµ¼ºÅÀ¡£
6Ï¢¾¡¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó15¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£