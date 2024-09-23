¾×·â3¥é¥ó¤Î¾¾°æ½¨´î»á¤¬´¶·ã¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤¤³¤È¤¬¡Ä¡×¡¡Ëþ¿ÈÁÏáØ¤â¾Ð´é¡Ö¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤°¤ë¤°¤ë´¬¤¡×
Â¤òÉé½ý¤·¡Ä3²ó°Ê¹ß¤Ï4ÅÙ½ÐÎÝ¤âÎ×»þÂåÁö¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡¡¾¾°æ½¨´î»á¤¬23Æü¡¢¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼ÁªÈ´ KOBE CHIBEN¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¹â¹»Ìîµå½÷»ÒÁªÈ´¡×¤È¤Î°ìÀï¤Ë½é»²Àï¡£¡Ö4ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢±¦Â¤òÉé½ý¤·¤Ê¤¬¤é¤â8²ó¤Ë¤Ï¹ë²÷¤Ê3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Á¥í¡¼ÁªÈ´¤Ë½é»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾°æ»á¤Ï¡Ö4ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ë¾ìÆâ¤ÏÂç´¿À¼¤À¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Çºô±Û¤¨¤òÈäÏª¡£¤·¤«¤·¡¢»î¹ç½øÈ×¤ÇÂ¤òÉé½ý¤·¡¢¤Û¤ÜÁö¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£2²ó¤«¤é¤ÏÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á»°ÎÝ¤Î¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤¿¡£
¡¡3²ó¤Ë¤Ï»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·ÆóÎÝ¤Ë¿Ê¤à¤â¡¢Áö¤ì¤ºÎ×»þÂåÁö¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£4²ó¤Ï¶¯Îõ¤Ê±¦Á°ÂÇ¡¢6²ó¤È8²ó¤Ë¤â»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤âÎ×»þÂåÁö¤ÇÁöÎÝ¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ8²ó¡¢2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè6ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï2¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤Î118¥¥í¤ò±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¹ë²÷¤ËÆÍ¤»É¤¹3¥é¥ó¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤ÏÂç¶½Ê³¤Î¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÈÊú¤¹ç¤¤¡¢´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾¾°æ½¨´î»á¤Ï¡Ö¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤°¤ë¤°¤ë´¬¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£ºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤¦²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Èµ¤¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¡ÊÂÇÀÊ¤¬¡ËÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤³¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµå¾ì¤Ç¡¢¡Ê²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡ËÂå¤ï¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÌµÍý¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡½÷»ÒÁªÈ´¤ÎÌîµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½÷»Ò¤ÎÌîµå¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤½¤Ç¤·¤ç¤È»×¤Ã¤Æ¡£1²ó¤ÎÉ½½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤ò¿´ÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤¬Àè¤Ë¡ÊÂ¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¾ìÆâ¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë