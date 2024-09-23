¥É¥ë±ß°ì»þ£±£´£³¡¥£¶£µ¶áÊÕ¡¢ËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë±ß°ì»þ£±£´£³¡¥£¶£µ¶áÊÕ¡¢ËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ë±ß¤Ï143.65¶áÊÕ¤Ë²¼Íî¡¢ËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Ê©ÈóÀ½Â¤¶È£Ð£Í£ÉÂ®ÊóÃÍ¤¬ÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥æー¥í±ß¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ë±ß¤Ë¤â±ß¹â°µÎÏ¤¬ÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤ÏÂ¸µ¤Ç159.69¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤¿¡£ÆÈºÄÍø²ó¤ê¤ÎÄã²¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤â£³¡¥£·£¶¡óÉÕ¶á¤«¤é£³¡¥£·£³£µ¡óÉÕ¶á¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY 143.75¡¡EUR/JPY¡¡159.88¡¡GBP/JPY¡¡190.84
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ë±ß¤Ï143.65¶áÊÕ¤Ë²¼Íî¡¢ËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Ê©ÈóÀ½Â¤¶È£Ð£Í£ÉÂ®ÊóÃÍ¤¬ÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥æー¥í±ß¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ë±ß¤Ë¤â±ß¹â°µÎÏ¤¬ÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤ÏÂ¸µ¤Ç159.69¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤¿¡£ÆÈºÄÍø²ó¤ê¤ÎÄã²¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤â£³¡¥£·£¶¡óÉÕ¶á¤«¤é£³¡¥£·£³£µ¡óÉÕ¶á¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY 143.75¡¡EUR/JPY¡¡159.88¡¡GBP/JPY¡¡190.84