Î©·û¼¡´üÂåÉ½¤ËÌîÅÄ»á¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©´äÅÄÌÀ»Ò»á¡ÖÌîÅÄ¤µ¤ó¤¬Áê¼ê¤À¤È¡¢ÂÐ¹³¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡Ä¡×
¡¡¸µNHK¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´äÅÄÌÀ»Ò»á¤¬23Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖLive¡¡News¡¡¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å3¡¦45¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¤³¤ÎÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂåÉ½Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½Áª¤Ë¤ÏÌîÅÄ²ÂÉ§¸µ¼óÁê¡Ê67¡Ë»ÞÌî¹¬ÃËÁ°ÂåÉ½¡Ê60¡ËÀô·òÂÀÂåÉ½¡Ê50¡ËµÈÅÄÀ²Èþ½°±¡µÄ°÷¡Ê52¡Ë¤¬Î©¸õÊä¡£1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¡¢²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë¸õÊä¤Ï¤ª¤é¤º¡¢ÌîÅÄ»á¡¢»ÞÌî»á¤Î¾å°Ì2¿Í¤Ë¤è¤ë·èÁªÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¡£ÌîÅÄ»á¤¬232¡½180º¹¤Ç»ÞÌî»á¤òÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤ÎÍ¥°Ì¤ÏÅêÉ¼Á°¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´äÅÄ»á¤Ï¡Ö1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤¬¾¯¤·ÃÏÊýÉ¼¤¬¤¤óº¹¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Í½ÁÛÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¡£°ÂÄê´¶¤ò½Å»ë¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡27Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤Ï¡ÖÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö½°±¡Áªµó¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÝ¼éÀ¯ºö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤È¤«¤Ê¤ê½ÅÊ£¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÌîÅÄ¤µ¤ó¤¬Áê¼ê¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÐ¹³¤¹¤ë¤Ë¤Ï¼ã¤µ¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢°ÂÄê´¶¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤è¤ê¶¯¤¤ÊÝ¼é¤òÁÊ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥ê¥Ù¥é¥ë¿§¤¬Æþ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡£ÈùÌ¯¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¡ÊÌîÅÄ»á¤¬¡ËÊÛÀå¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÂÐÎ©¼´¤ÇÎ©¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÂÐ¹³¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ÏÀÀï¤ÎÎÏ¡¢À¯ºöÎÏ¤¬¤è¤êµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢µÄ°÷É¼¡¢ÅÞ°÷É¼¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£