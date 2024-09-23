BABYMONSTER¤¬½é¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢ー¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤ò¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡Ö¥Ä¥¢ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÈÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊBABYMONSTER¡Ë
BABYMONSTER¤¬¡ÖBABYMONSTER-SEE YOU THE RE BEHIND in SEOUL¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ËÜ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢4¥õ·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢ー¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØBABYMONSTER PRESENTS: SEE YOU THERE¡Ù¥½¥¦¥ë¸ø±é¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¡¢¥Ä¥¢ー´ü´ÖÃæ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ºÇ½ª¸ø±éÄ¾Á°¤Ë¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤¬¡¢¤¢¤È¾¯¤·¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ëBABYMONSTER¤Î¥á¥ó¥Ðー¡£¸ø±é¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈµÒÀÊ¤òËä¤á¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÎÇ®Îõ¤Ê´¿¸Æ¤Ë±þ¤¨¡¢¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Þ¤ÇºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£´ÑµÒ¤¿¤Á¤ÏÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤À¼±ç¤Ç¶¦¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤¿¡£
BABYMONSTER¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î½é¤á¤Æ¤Î¸òÎ®¤Ë¸þ¤±¡¢À½ºî²ñµÄ¤«¤é¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ËÂÐ¤·ÀÑ¶ËÅª¤Ë°Õ¸«¤òÄó¼¨¤·¡¢Àä¤¨´Ö¤Ê¤¤Îý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ïº£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¤ò½ª¤¨¡¢¡Ö¥Ä¥¢ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÈÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
BABYMONSTER OFFICIAL SITE
https://yg-babymonster-official.jp/