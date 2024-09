BABYMONSTER¤¬½é¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢ー¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤ò¸ø³«

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「ツアーを通じてファンと特別な思い出を作ることができて幸せだった」(BABYMONSTER)

BABYMONSTERが「BABYMONSTER-SEE YOU THE RE BEHIND in SEOUL」と題されたビハインド映像を公開した。本映像では、4ヵ月間にわたる初のファンミーティングツアーとなった『BABYMONSTER PRESENTS: SEE YOU THERE』ソウル公演の振り返りと、ツアー期間中のメンバーの姿を見ることができる。

最終公演直前に「緊張するが、あと少しでファンの方々と交流できるようでわくわくする」と語るBABYMONSTERのメンバー。公演が始まると客席を埋めたファンたちの熱烈な歓呼に応え、アンコールまで最高のパフォーマンスを披露。観客たちは絶え間ない声援で共に忘れられない思い出を作った。

BABYMONSTERのメンバーは、世界中のファンとの初めての交流に向け、製作会議からセットリストに対し積極的に意見を提示し、絶え間ない練習を重ねてきた。そんなメンバーたちは今回のツアーを終え、「ツアーを通じてファンと特別な思い出を作ることができて幸せだった。たくさん愛されていると感じた。心から感謝している」と感想を述べている。

