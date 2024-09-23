ÆâÅÄÍµª¡¢¸µÇÐÍ¥¤Î¡È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡õ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡É¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ËÃæµïÀµ¹¶Ã¤
¡¡½÷Í¥¤ÎÆâÅÄÍµª¤¬22ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË21»þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¸µÇÐÍ¥¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÆÁÒÎÃ»Ò¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÆâÅÄÍµª¤È¡¡¡È¤Ò¤í¤ß¤Á¤³¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢ÆâÅÄ¤È¥É¥é¥Þ¡Ø²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿Kis-My-Ft2¤ÎÆ£¥öÃ«ÂçÊå¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢MC¤ÎÃæµïÀµ¹¡õ¥à¥í¥Ä¥è¥·¤È°ì½ï¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£Æ£¥öÃ«¤¬¡¢ÆâÅÄ¤ÈÈà½÷¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¸ò¤¨¤Æ¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¸µÇÐÍ¥¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Ãæµï¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î!?¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È!?¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¶¦±éÃæ¤ËÆ£¥öÃ«¤Ï¡¢ÆâÅÄ¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈµÄÏÀ¡É¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¤³¤í¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤ÓÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£2¿Í¤¬·ãÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿»£±Æ¸½¾ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Æ£¥öÃ«¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»öÌ³½ê¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢ÆâÅÄ¤Ï»×¤ï¤ºÇú¾Ð¡£
¡¡ÆâÅÄÛ©¤¯¡¢»£±Æ¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¥×¥é¥ó¤¬ÀäÂÐ¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¼«Ê¬¤È´ÆÆÄ¤Î´Ö¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¸µÇÐÍ¥¤Î»ëÅÀ¤Ç°Õ¸«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Ø·¸À¤È¤·¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ê¢¤ò³ä¤Ã¤ÆÏÃ¤»¤ë¡ÈÃç´Ö¡É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£¥öÃ«¤¬ÆâÅÄ¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¥à¥í¤¬¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸·¤·¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÆâÅÄ¤Ï¡Ö°ìÈÖ¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊÖÅú¡£Ãæµï¤¬¡Ö¥à¥«¤Ä¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÆâÅÄ¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¡Ö¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÅú¤¨¤Ä¤Ä¡¢»£±Æ¤«¤é¤Îµ¢¤ê¤Î¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â°Õ¸«¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£ÆâÅÄ¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬±éµ»¤Ë´Ø¤·¤ÆÂÅ¶¨¤»¤ºµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæµï¤Ï¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¤±¤É¤Ê¡¢·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÆÁÒÎÃ»Ò¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÆâÅÄÍµª¤È¡¡¡È¤Ò¤í¤ß¤Á¤³¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢ÆâÅÄ¤È¥É¥é¥Þ¡Ø²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿Kis-My-Ft2¤ÎÆ£¥öÃ«ÂçÊå¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢MC¤ÎÃæµïÀµ¹¡õ¥à¥í¥Ä¥è¥·¤È°ì½ï¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£Æ£¥öÃ«¤¬¡¢ÆâÅÄ¤ÈÈà½÷¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¸ò¤¨¤Æ¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¸µÇÐÍ¥¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Ãæµï¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î!?¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È!?¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£
¡¡ÆâÅÄÛ©¤¯¡¢»£±Æ¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¥×¥é¥ó¤¬ÀäÂÐ¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¼«Ê¬¤È´ÆÆÄ¤Î´Ö¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¸µÇÐÍ¥¤Î»ëÅÀ¤Ç°Õ¸«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Ø·¸À¤È¤·¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ê¢¤ò³ä¤Ã¤ÆÏÃ¤»¤ë¡ÈÃç´Ö¡É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£¥öÃ«¤¬ÆâÅÄ¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¥à¥í¤¬¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸·¤·¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÆâÅÄ¤Ï¡Ö°ìÈÖ¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊÖÅú¡£Ãæµï¤¬¡Ö¥à¥«¤Ä¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÆâÅÄ¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¡Ö¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÅú¤¨¤Ä¤Ä¡¢»£±Æ¤«¤é¤Îµ¢¤ê¤Î¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â°Õ¸«¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£ÆâÅÄ¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬±éµ»¤Ë´Ø¤·¤ÆÂÅ¶¨¤»¤ºµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæµï¤Ï¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¤±¤É¤Ê¡¢·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£