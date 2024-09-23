ÂôÂ¼°ì¼ù¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌµÍý¤Ç¡Ä¡×¡¡ÃÇÇ°¤·¤¿³Ú´ï±éÁÕ¥·¡¼¥ó¤Î¿¿Áê¤Ë¥Ò¥í¥ß¤¬»×¤ï¤º¡Ö¥×¥é¥¤¥É¤Ê¤¤¤ó¤¹¤«¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂôÂ¼°ì¼ù¡Ê57¡Ë¤¬21Æü¤ËTBSÆÃÈÖ¡ÖÀ¤³¦¤Î¾¢¤¬"µ»½Ñ"¤Ç·ãÆÍ¡¡·èÀï¡ª¥¿¥¤¥¬¡¼¡õ¥É¥é¥´¥ó¡×¡Ê¸å6¡¦51¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ±é¤¸¤¿ÆñÌò¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÃËÀ5¿ÍÁÈ¡ÖM¡ªLK¡×¤Î±öºêÂçÃÒ¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖASTRO¡×¤ÎMJ¤¬¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó±éÁÕ¤ÇÂÐ·è¡£´°Á´½é¿´¼Ô¤Î2¿Í¤¬¡¢Æü´Ú¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¾Ìç²»³Ú¶µ¼¼¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¡¢71Æü¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÀ¸±éÁÕ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂôÂ¼¤Ï¡Ö¥¦¥Ã¥É¥Ù¡¼¥¹¤òÃÆ¤¯Ìò¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌò¤É¤³¤í¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌµÍý¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸å¤í¤«¤é¤³¤¦¡Ä¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÎ¾¼ê¤Ï¸å¤í¤Ø²ó¤·¡¢ÇØ¸å¤«¤éÂåÌò¤¬ÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ±éÁÕ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾×·â¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ë°ìÆ±¤Ï¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¬¤¯¡£¡ÖÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡×¤ÎµÈÂ¼¿ò¤Ï¡Ö¤½¤ì¡¢Ê¹¤«¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÊò¤ì¡¢¡Ö°Ç¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â½Ð¤ëÃæ¡¢¥Ò¥í¥ß¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤ÏÆó¿Í±©¿¥¤ß¤¿¤¤¤Ë¤·¤Æ¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÂôÂ¼¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬Á´¤ÃÁ³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤µ¤¨¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂôÂ¼¤¬¡Ö¤µ¤â¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤¦¡Ä¡×¤È¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ±éÁÕ¤Ë´¶¾ð¤ò¾è¤»¤ëÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤È¡¢µÈÂ¼¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤Ã¤¹¤«¡×¤È°¢Á³¡£¥Ò¥í¥ß¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¥×¥é¥¤¥É¤Ê¤¤¤ó¤¹¤«¡ª¥×¥é¥¤¥É¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¤¬¡¢¡ÖÁ´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÎÃ¤·¤¤É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£