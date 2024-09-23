£Ê¥ê¡¼¥°¤Î´Ä¶ÇË²õ¡© µþÅÔFW¤Î¡È¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¥·¥å¡¼¥È¡É¤¬ÏÃÂêÊ¨Æ¡ª¡Ö¥¬¥Á¤Î¥Ð¥±¥â¥Î¡×¡Ö¤É¤¦»ß¤á¤ë¤ó¤À¤èw¡×¡Ö8»î¹ç¤Ç9¥´¡¼¥ë¤ÏÀ¨¤¤¡×
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡ÛµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.2-2¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î22Æü¡¿¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by KYOCERA¡Ë
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ÎµßÀ¤¼ç¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºåÀï¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Ç²ÃÆþ¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï8»î¹ç¤Ç9¥´¡¼¥ë¡£¿·¤¿¤Ê²øÊª¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¡Ö¥¨¥ê¥¢¥¹¤ÎÆ¼Áü¤È²È¤ÈÄ¹´ü·ÀÌó¤ò¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛµþÅÔFW¤¬¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î°ì·â¡×
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè31Àá¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÈGÂçºå¤Ë¤è¤ë´ØÀ¾¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£3¥È¥Ã¥×Ãæ±û¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ï¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿27Ê¬¤ËÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£J1¥ê¡¼¥°¤Ç4»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢Æ±°ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥é¥Ö¥ì¥³¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¸«¤»¾ì¤Ï60Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇFW¸¶ÂçÃÒ¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥È¥é¥Ã¥×¡£½Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ãæ±û¤Ø¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤òÁªÂò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´°Á´¤ËÁê¼ê¤ÎDFÊ¡²¬¾ÂÀ¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¯¤È¡¢ºÇ¸å¤Ïº¸Â¤òÁÇÁá¤¯¿¶¤êÈ´¤¡¢¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤Îº¸¶ù¤Ø¤ÈÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸¶°ì¼ù»á¤Ï¡Ö¸¶ÂçÃÒÁª¼ê¤ÎÍ¥¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤Î¡Ê¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Î¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¡£¤³¤³¤Ç¥°¥Ã¤ÈÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤«¤ï¤·¤¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¥·¥å¡¼¥È¥¨¥ê¥¢¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤·¹þ¤à¡£¤³¤ì¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢µ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿SNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¡¢¡Ö¥¨¥ê¥¢¥¹¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¤À¤íwww¡×¡Ö¥Ð¥±¥â¥Î¤¤¿¤ï¡ª¡×¡Ö¥¬¥Á¤Î¥Ð¥±¥â¥ów¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ß¤á¤ë¤ó¤À¤è¤³¤ìw¡×¡ÖµþÅÔ¤Ë¤â¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¸½¤ì¤¿¡×¡Ö´Ä¶ÇË²õ¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤ÉÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥ê¥¢¥¹¤ÎÆ¼Áü¤È²È¤ÈÄ¹´ü·ÀÌó¤ò¡×¡Ö8»î¹ç¤Ç9¥´¡¼¥ë¤ÏÀ¨¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºß25ºÐ¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤ÏU-20¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¡¢º£²Æ¤Ë¥Ñ¥ë¥á¥¤¥é¥¹¤«¤éµþÅÔ¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë²ÃÆþ¡£7·î20Æü¤Î¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄÀï°ÊÍè¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç8»î¹ç¡¦9ÆÀÅÀ¤ÎÂç³èÌö¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Ë