¡Úµð¿Í¡ÛÂåÂÇ¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤¬·è¤á¤¿¡ª£·²óÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Îµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¡Ö²¿¤È¤«¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤ÈÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À¡½µð¿Í¡Ê£²£³Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬£·²ó¤ËÀè¼èÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤ÎµÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬º¸ÍãÀþ¤Ø¤Î°ÂÂÇ¤ÇÂ³¤Ìµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£¤³¤³¤Ç¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï£µÈÖ¡¦Âç¾ëÂî»°Êá¼ê¤Î¤È¤³¤í¤ËÂåÂÇ¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤òÁ÷¤ë¤È¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é±¦Á°¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡££²£²Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¤Ï£³ÅÙ¡¢¹¥µ¡¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é£³ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë°ìÂÇ¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯£±ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£ºäËÜ¤Ï¡Ö²¿¤È¤«¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤ÈÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ©¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Çºå¿À¤ÏÀèÈ¯¤Î¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¤ËÂå¤¨¤Æ£²ÈÖ¼ê¤ÇÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤òÅêÆþ¡£Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¥â¥ó¥Æ¥¹ÆâÌî¼ê¤Ë¤ÏÂåÂÇ¡¦ÁýÅÄÂçµ±ÆâÌî¼ê¤òÁ÷¤ê¡¢ÁýÅÄ¤Ï£²¤Ä¤Î¼ºÇÔ¤Î¸å¤ËÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤¿¤¬¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢ÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¤Ï¿½¹ð·É±ó¤Ç¤Î£²»àËþÎÝ¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÇëÈø¶©Ìé³°Ìî¼ê¤ÏÆóÈô¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£