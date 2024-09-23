Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¿·ÂåÉ½¤ËÌîÅÄ²ÂÉ§¸µÁíÍý¡¡·èÁªÅêÉ¼¤Ç»ÞÌîÁ°ÂåÉ½¤Ë¾¡Íø
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂåÉ½Áªµó¤Ï·èÁªÅêÉ¼¤ÎËö¡¢¿·¤·¤¤ÂåÉ½¤ËÌîÅÄ²ÂÉ§¸µÁíÍýÂç¿Ã¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
ÌîÅÄ¸µÁíÍý¤¬»ÞÌîÁ°ÂåÉ½¤È¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç¾¡Íø¤·¤¿½Ö´Ö¡¢ÌîÅÄ»á¤Ï²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ë¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡¢²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦µÈÀîÁª´É°Ñ°÷Ä¹¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤¬Â¿¿ô¤Ç¤¢¤ëÌîÅÄ²ÂÉ§¤µ¤ó¤¬Î©·ûÌ±¼çÅÞÂåÉ½¤ËÅöÁª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂåÉ½Áªµó¤Ë¤Ï¡¢ÌîÅÄ¸µÁíÍý¡¢»ÞÌîÁ°ÂåÉ½¡¢¸½¿¦¤ÎÀôÂåÉ½¡¢ÅöÁª1²ó¤ÇÍ£°ì¤Î½÷À¸õÊä¤Ç¤¢¤ëµÈÅÄ½°±¡µÄ°÷¤Î4¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢23Æü¸á¸å¡¢Åê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¸õÊä¤â²áÈ¾¿ô¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÌîÅÄ¸µÁíÍý¤È»ÞÌîÁ°ÂåÉ½¤Î¾å°Ì2¿Í¤Ë¤è¤ë·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ß¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë232¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂÐ180¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÌîÅÄ»á¤Ë·³ÇÛ¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîÅÄ¿·ÂåÉ½¤ÏÁª½Ð¸å¡¢À¯¸¢¸òÂå¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîÅÄ²ÂÉ§¿·ÂåÉ½¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿´¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÂÇÅÝ¼«Ì±ÅÞ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£²ó¤ÎÂåÉ½Áª¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áá¤±¤ì¤ÐÍè·î¤Ë¤â½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢»þÂå¤ËÁíÍýÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤¿¼ÂÀÓ¤È¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÅúÊÛ¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÌîÅÄ»á¤¬¹ñ²ñµÄ°÷¤äÅÞ°÷¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£