HYDE¡¢À¾Àîµ®¶µ¤ä¤â¤â¥¯¥í¡¢¥í¥Ðー¥È½©»³¤é¤È¥Õ¥§¥¹½Ð±é¥ª¥Õ¥·¥ç¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¡ÖHYDE¤µ¤ó¤¬1ÈÖ²Ä°¦¤¤¡×
¡¡À¾Àîµ®¶µ¤¬È¯µ¯¿Í¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯ ¥Õ¥§¥¹ 2024¡Ù¤¬¡¢9·î21Æü¤È22Æü¤Ë¼¢²ì¡¦±¨´ÝÈ¾Åç¼ÇÀ¸¹¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£½éÆü¤Ë½Ð±é¤·¤¿HYDE¤Ï¡¢À¾Àî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î½Ð±é¼Ô¤È¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¹Í¡§DAIGO¡¢HYDE¡õ´îÌðÉðË¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤ï¤ì´¶·ã¡¡¡Ö46ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡ ¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¾Àî¤Î¤Û¤«¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥íー¥ÐーZ¡¢Ä¹ÌîÇî¤È°æ¥Î¸¶²÷É§¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¤Ê¤¬¤Îー¤º¡¢¥í¥Ðー¥È½©»³¡¢-¿¿Å·ÃÏ³«ïó½¸ÃÄ-¥¸¥°¥¶¥°¡¢LEEVELLES¡¢DEZERT¡¢ASH DA HERO¡¢¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹¤ÎÍã¡¢¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌÌ¡¹¡£HYDE¤¬½Ð±é¤·¤¿Íë¿À¥¹¥Æー¥¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢FREE AREA¤ÎÉ÷¿ÀSTAGE¤Ë¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤â¤â¥¯¥í¤È¤Ï¤ªÂ·¤¤¤ÎZ¥Ýー¥º¤ò¡¢¤Ê¤¬¤Îー¤º¤È¤ÏÀ¾Àî¤âº®¤¸¤¨¤¿µ®½Å¤ÊµÇ°¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö½©»³¤µ¤ó¤ÈHYDE¤µ¤ó¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤Î¾Ð¡×¡Ö¥¸¥°¥¶¥°¤È¤Î¤ª¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¿ÍÍ¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
Hyde(@hydeofficial)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
HYDE Instagram¡Ê@hydeofficial¡Ë¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë