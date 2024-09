Ý¯ºä46¡¢10th¥·¥ó¥°¥ë¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡ª¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖI want tomorrow to come¡×MV¸ø³«·èÄê

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■タイトル曲「I want tomorrow to come」MVは9月25日22時からYouTubeでプレミア公開

櫻坂46の10月23日発売の10thシングル「I want tomorrow to come」の新ビジュアルが公開された。今回のビジュアルはセンターを務める三期生・山下瞳月が頂上に出で立ち、グループの次なる未来に向かう眼差しが印象的な仕上がりになっている。

また「I want tomorrow to come」MVのYouTubeプレミア公開ページもオープン。映像は9月25日22時の公開となる。さらにMV公開に先駆けて、タイトル曲「I want tomorrow to come」が9月25日からストリーミング&ダウンロード先行配信されることも発表された。

リリース情報

2024.10.23 ON SALE

SINGLE「I want tomorrow to come」

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/