½µ´ÖÅ·µ¤¡¡¤Þ¤À¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ëÆü¤â¡¡À²¤ì¤ëÆü¤Ï½©¤é¤·¤¯¶õµ¤¥«¥é¥ê¡¡Ä«ÈÕ¤Ï¤·¤Î¤®¤ä¤¹¤¯
¸þ¤³¤¦°ì½µ´Ö¤Ï¡¢Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç±«¤¬¹ß¤ëÆü¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½ë¤µ¤¬Ìá¤ê¤Þ¤¹¡£¶å½£¤«¤é´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢À²¤ì¤ëÆü¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥«¥é¥Ã¤È¤·¤¿½ë¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«ÈÕ¤Ï¤·¤Î¤®¤ä¤¹¤¯¡¢½©¤é¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£Æü23Æü¡¡¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤µ¤²¹¤â
º£Æü23Æü¡¢Á°Àþ¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¤Ï¤ë¤«Åì¤ò¿Ê¤àÄãµ¤°µ¤«¤éÆüËÜ¤ÎÆî¡¢¹¹¤Ë¡¢Åì¥·¥Ê³¤¤Ë±ä¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢»¥ËÚ19.8¡î¤ÇÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¿´27.7¡î¤Ç9·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå28.8¡î¡¢Ê¡²¬28.2¡î¤ÇÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸þ¤³¤¦°ì½µ´Ö¤ÎÅ·µ¤¡¡Á°Àþ¤¬ÆüËÜ¤ÎÆî¤Ë¡¡±«¤¬¹ß¤ëÆü¤â
¸þ¤³¤¦°ì½µ´Ö¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî¤ÇÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤¬À¾¤ØÄ¥¤ê½Ð¤¹°ìÊý¡¢¹âµ¤°µ¤¬Ãæ¹ñÅìËÌ¶è¤«¤éÀéÅç¶á³¤ÉÕ¶á¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á°Àþ¤¬ÆüËÜ¤ÎÆî¤«¤é²ÆìÉÕ¶á¤ËÄäÂÚ¤·¤ä¤¹¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁ°Àþ¤ÎÆîËÌ¤ÎÆ°¤¤Ç¡¢Å·µ¤¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü24Æü¤Ï¡¢À²¤ì´Ö¤¬½Ð¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
25Æü¤Ï¡¢¶å½£¤«¤é´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤äÂÐÇÏ³¤¶®±è´ß¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
26Æü¤ÏÆü¤¬º¹¤¹½ê¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
27Æü¤«¤é30Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶å½£¤«¤é´ØÅìÉÕ¶á¤ËÁ°Àþ¤ÎËÌÂ¦¤Î±«±À¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±«¤ÏÆÃ¤Ë¶¯¤¯¹ß¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¤¬º¹¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²Æì¤Ç¤Ï¡¢ÌÀÆü24Æü¤«¤é28Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢±«¤¬¹ß¤ëÆü¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÍ½Êó¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂç¤¤ÊÉý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°Àþ¤ÎÆ°¸þ¼¡Âè¤Ç¡¢±«¤Î¹ß¤ëÆü¤Ï¡¢º£¸åÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ë¤µÌá¤ë¡¡À²¤ì¤ëÆü¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¤¥«¥é¥Ã¤È¤·¤¿½ë¤µ¡¡½©¤é¤·¤¯
ÆüÃæ¤Ï¡¢½ë¤µ¤¬Ìá¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ëÆü¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£±«¤¬¹ß¤ëÆü¤Ï¡¢¾ø¤·½ë¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢À²¤ì¤ëÆü¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥«¥é¥Ã¤È¤·¤¿½ë¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«ÈÕ¤Ï¤·¤Î¤®¤ä¤¹¤¯¡¢½©¤é¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¡¢¹â²¹·¹¸þ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µ¨Àá³°¤ì¤Î½ë¤µ¤Î¸å¤Ç¡¢Ä«ÈÕ¤ÏÈ©´¨¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÄÌ¶Ð¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢±©¿¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£